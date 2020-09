Wanda et Vision dans le film Avengers : Infinity Wars — LILO/SIPA

Ce lundi 21 septembre, Disney a sorti de toutes nouvelles images de sa nouvelle série Marvel, WandaVision. Sa sortie était prévue dans un premier temps pour le printemps 2021 mais la série sera finalement disponible pour la fin d’année. Le tournage de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver a en effet été décalé en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui laisse un créneau à WandaVision.

La bande-annonce de la mini-série, dévoilée à l’occasion des Emmy Awards 2020, a surpris les fans : elle ressemble à une sitcom classique, à l’ancienne, se déroulant dans les années 1950 et principalement tourné en noir et blanc.

Un Marvel pour des personnages en retrait

Les fans pourront retrouver Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda et Paul Bettany qui joue Vision. La bande-annonce montre un couple qui paraît heureux jusqu’à ce que Vision découvre sa propre mort, dont il ne se souvenait plus. Les évènements ont lieu après ceux d’Avengers : Endgame.

Il semblerait également que derrière les rires se cache une réalité bien plus sombre. Le couple semble évoluer dans un monde parallèle où tout paraît très bizarre. L’intrigue reste aussi très floue mais est très prometteuse et devrait permettre de faire découvrir Wanda et Vision dans des rôles beaucoup plus importants que dans les Avengers.

La date de diffusion précise reste encore à confirmer pour cette série qui sera une exclusivité Disney+.