Tatiana Maslany sera She-Hulk dans une prochaine série Marvel pour Disney+, ici lors de la 70e cérémonie des Emmy Awards en 2018 — WENN/SIPA

En plus de séries dérivées du Marvel Cinematic Universe (WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye), Disney développe également des shows sur de nouveaux super-héros pour sa plate-forme Disney+. A côté d’un Moon Night, on retrouve en fait surtout des super-héroïnes avec Ms. Marvel ( déjà le meilleur du jeu Marvel's Avengers) et She-Hulk. Cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters hérite de superpouvoirs à la suite d'une transfusion de son sang et devient une Hulk au féminin.

Mark Ruffalo, l’interprète de Hulk au cinéma, avait confié qu’il verrait bien Tessa Thompson en She-Hulk, bien qu’elle soit déjà Valkyrie dans le MCU. Mais c’est une autre actrice qui a décroché le rôle, à savoir Tatiana Maslany, bien connue des fans d’Orphan Black et actuellement dans la série Perry Mason. Mark Ruffalo l’a chaleureusement accueilli dans la famille, avant peut-être une guest star dans la série Disney+.