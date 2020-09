Sarah Paulson campe le rôle-titre de la nouvelle série de Ryan Murphy, « Ratched ». — SAEED ADYANI/NETFLIX

Netflix dévoile ce vendredi Ratched, la nouvelle série produite par Ryan Murphy inspirée par le personnage de l’infirmière froide et autoritaire jouée par Louise Fletcher dans Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Sous ces faux airs de soap noir joyeusement bordélique, Ratched offre un contrepoint féministe au roman de Ken Kesey et au film aux 5 Oscars de Miloš Forman.

Comment ce préquel s’est brillamment affranchi des œuvres qui l’ont précédé ?

« Souriante et calme et froide ». Voici comment Ken Kesey décrit dans son roman Vol au-dessus d’un nid de coucou, paru en 1962, l’infirmière-chef Ratched. Ce personnage est devenu l’une des « méchantes » les plus iconiques du cinéma dans le film culte de Miloš Forman sorti en 1975. Mildred Ratched a enfin droit à sa propre histoire dans Ratched, nouvelle série produite par Ryan Murphy, disponible ce vendredi sur Netflix. Un préquel largement affranchi des œuvres qui l’ont précédé.

Il se déroule en 1947 (un an avant Hollywood, la précédente œuvre de Ryan Murphy pour la plateforme de Los Gatos) alors que l’ex-infirmière de guerre Mildred Ratched, incarnée par l’actrice fétiche de Ryan Murphy, Sarah Paulson, cherche à se faire embaucher dans l’établissement psychiatrique dirigé par le docteur Hanover (Jon Jon Briones) avec l’assistance de l’infirmière-chef Bucket (Judy Davis). Ce, au moment même où le tueur de quatre prêtres, Edmund Tolleson (Finn Wittrock, vu dans American Horror History), vient d’être admis pour une évaluation mentale.

« De l’ingénierie inverse »

Sarah Paulson, qui coproduit la série en plus d’en tenir le rôle-titre, succède à Louise Fletcher, qui a remporté un Oscar pour sa performance, dans le rôle de la terrifiante infirmière. « J’ai revu le film avant le tournage. J’ai hésité parce que j’ai pensé “pourquoi devrais-je avoir en tête cette interprétation sans doute parfaite ?”. Une performance si célèbre, couronnée d’un Oscar… La tâche me semblait difficile. Et puis après je me suis dit que ce serait irrespectueux de ne pas le revoir », a-t-elle expliqué à 20 Minutes lors d’une table ronde virtuelle.

Et d’ajouter : « C’est très rare en tant qu’acteur d’avoir l’occasion d’avoir une performance qui existe et de faire l’ingénierie inverse, de se retrouver au début et d’avoir la fin dans son esprit. »

Une « victime d’une sorte d’infrastructure patriarcale »

Dans le film de Miloš Forman, l’infirmière Ratched règne sur l’hôpital psychiatrique où vient d’arriver McMurphy (Jack Nicholson), un homme condamné pour viol sur mineure qui feint la folie afin d’éviter la prison. Un antihéros masculin rebelle et impétueux dont l’esprit contestataire sera broyé par l’autoritaire et castratrice (« ball-cutter ») infirmière Ratched.

« En revoyant le film, j’ai eu une vision très différente de celle que j’avais eue quand j’étais jeune. A l’époque, je la voyais comme une personne malfaisante et sans cœur. Et quand je me suis préparée à l’incarner, j’ai pensé qu’elle était la victime d’une sorte d’infrastructure patriarcale », explique Sarah Paulson.

Souvenons-nous de cet échange entre McMurphy et un autre patient, Harding, où le viol, en termes à peine couverts, est désigné comme la seule « arme » dont les hommes disposent pour montrer aux femmes « qui est le patron ». « Nous sommes victimes d’un matriarcat ici, mon ami, et les docteurs sont aussi impuissants que nous », conclut Harding. Dans cette fable antisystème typique du Nouvel Hollywood se dessine la crainte de montée simultanée de la seconde vague du féminisme.

« Ryan a été très inspiré par Hitchcock »

Et c’est là tout l’intérêt de la série de Ryan Murphy. Il ne s’agit pas ici d’exposer la jeunesse de l’infirmière Ratched du film des années 1970 (pour preuve, Sarah Paulson a d’ailleurs sensiblement le même âge qu’Emily Fletcher lorsqu’elle tourne avec Miloš Forman), mais de réhabiliter Mildred Ratched.

L’antagoniste des années 1970 ne pourrait-elle pas être l’héroïne tragique d’une époque hollywoodienne antérieure ? Dans Ratched, l’infirmière devient une antihéroïne fascinante aux accents hitchcockiens. Une femme complexe capable aussi bien de commettre les pires monstruosités que de faire montre de sincère compassion. « Ryan a été très inspiré par Hitchcock », confirme Sarah Paulson, qui souligne l’influence visuelle et musicale de Sueurs froides et l’usage du contraste chromatique rouge/vert.

« Quand je faisais certaines de mes scènes en automobile, je demandais les musiques des films d’Alfred Hitchcock. C’était très évocateur », se souvient l’actrice. L’action de la série se déroule non loin de San Francisco, théâtre du chef-d’œuvre d’Hitchcock, et le motel tenu par Amanda Plummer dans lequel réside l’infirmière évoque Psychose. L’ambiance macabre de Ratched tient ainsi bien plus d’American Horror Story que de Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Au casting essentiellement masculin du long-métrage, Ryan Murphy oppose un casting de stars féminines. Aux côtés de sa muse Sarah Paulson, Cynthia Nixon campe une attachée de presse lesbienne, Sharon Stone, une millionnaire excentrique assoiffée de vengeance qui porte des robes assorties aux tenues du singe dont elle est affublée ou encore Judy Davis, une infirmière grincheuse.

« C’était très excitant pour moi d’être invitée dans l’univers de Ryan Murphy. Et une des choses pour lesquelles il est connu, c’est le casting d’actrices éblouissantes, et en particulier d’actrices de plus de 40 ans », félicite Cynthia Nixon.

Alors que le film se déroulait dans des décors réalistes et quasi immaculés, la série de Ryan Murphy se déploie dans son monde polychromatique caractéristique qui rappelle l’esthétique Technicolor des mélodrames de Douglas Sirk.

« Un leadership inapproprié dominé par les hommes »

Ici, tout est inversé, les soignants semblent plus névrosés que les internés. Et les personnages masculins, hétéros et blancs sont un tueur en série, un politicien corrompu et sexiste, un détective macho, un adolescent sadique ou encore un vétéran défiguré. « Beaucoup de choses se sont passées parce que les institutions du pouvoir étaient entièrement dirigées par des hommes, et on a atteint un point de rupture. Ryan est toujours très en avance sur son temps et raconte les histoires de folie qui se produisent à cause de cela », commente Sharon Stone.

Comme dans Hollywood qui imaginait une uchronie autour d’un âge d’or hollywoodien plus inclusif, comme Lovecraft Country qui retourne contre l’auteur éponyme son racisme notoire, Ratched offre un contrepoint féministe à Vol au-dessus d’un nid de coucou. Le producteur aborde comme à son habitude les thèmes qui lui sont chers : l’homosexualité, l’exclusion et le droit à la différence. Sous ces faux airs de soap noir joyeusement bordélique, Ratched est probablement l’œuvre la plus aboutie de Ryan Murphy.