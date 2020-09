Il faut bien un épisode d'une heure à «South Park» pour commencer à s'attaquer à 2020, une année chargée en actualité — Capture écran Comedy Central

Si elle ne fait plus autant parler d’elle qu’à ses débuts, à l’instar des Simpson, la série South Park continue de regarder le monde et de commenter l’actualité avec dix épisodes par an, et ce qu’il faut de satire, de trash et de prescience. Sa 24e saison doit commencer le 30 septembre prochain sur Comedy Central aux Etats-Unis, la création de Trey Parker et Matt Stone a de quoi faire avec cette année 2020. Ils ont d’ailleurs décidé de créer l’événement avec un premier épisode consacré entièrement à la crise du coranavirus et d’une durée exceptionnelle d’une heure.

The on-going pandemic presents continued challenges to the citizens of South Park, in the hour-long, supersized episode titled “The Pandemic Special” premiering Wednesday, Sept 30 at 8p ET. pic.twitter.com/wzyTXxjNtl — South Park (@SouthPark) September 15, 2020

The Pandemic Special, c’est son titre, verra la ville du Coloradao confrontée aux défis de l’épidémie de Covid-19, qu’il s’agisse du retour à l’école, du port des masques ou de la solidarité avec le corps médical… Et la bande-annonce montre que le show ne va pas se retenir, avec des rôles-clés donnés à Randy et Cartman, les meilleurs personnages.