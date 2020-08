« The Haunting of Bly Manor » débarque le 9 octobre sur Netflix. — Copyright Eike Schroter/Netflix

Les fantômes sont de retour sur Netflix. La plateforme vient de dévoiler la bande-annonce de The Haunting of Bly Manor, une série horrifique dans la lignée de Hill House en 2018. Disponible à partir du 9 octobre, elle prend place dans une toute nouvelle maison hantée, et promet de sacrées sueurs froides.

A travers les premières images, on comprend qu’il sera entre autres questions de poupées, une histoire de poupées terrifiantes…

On a une b̶e̶l̶l̶e̶ histoire de fantômes à te raconter...



The Haunting Of Bly Manor, le 9 octobre. pic.twitter.com/sO8zkPF1ZE — Netflix France (@NetflixFR) August 31, 2020

Des orphelins dans un manoir isolé

Si elle s’inscrit dans la même veine que Hill House, The Haunting of Bly Manor n’en est pas pour autant la suite, et développe au contraire un tout autre récit de maison hantée. Comme le rapporte le site de BFMTV, il s’agit de l’adaptation du Tour d’écrou, une nouvelle fantastique écrite par Henry James en 1898. Le pitch ? Une gouvernante américaine débarque en Angleterre pour garder deux orphelins, les Wingrave, qui vivent isolés en pleine campagne. Elle prend ainsi le relais de leur ancienne nourrice, morte dans leur manoir…

Plusieurs acteurs et actrices de Hill House seront de retour dans cette nouvelle série, notamment Victoria Pedretti (Nell dans Hill House), qui tiendra le rôle principale de la gouvernante.