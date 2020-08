Zita Hanrot, Sabrina Ouazani, Joséphine Draï, héroïnes de «Plan Coeur», nouvelle série française Netflix — Stephanie Branchu / Netflix

Un « plan surprise » ! Netflix va proposer un épisode inédit de la série française Plan cœur, lancée en décembre 2018. Il sera disponible ce mercredi 26 août, à 00h01. Cet épisode suivra Elsa, Charlotte, Milou et les autres héros de la série durant la période de confinement lié au Covid-19, a annoncé la plateforme de streaming américaine sur Twitter.

Nous aussi, ils nous avaient manqués. ❤️



Plan Confiné.e.s, un épisode spécial de Plan Coeur, mercredi à 00h01 ! pic.twitter.com/qKX5SM0irJ — Netflix France (@NetflixFR) August 24, 2020

Cet épisode spécial durera 50 minutes, près du double de la durée habituelle (26 minutes) et explorera le quotidien de confinées des trois copines incarnées par Sabrina Ouazani, Zita Hanrot et Joséphine Draï entre gestes barrières, apéro Zoom et angoisse.