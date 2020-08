Découvrez toutes les séries de la rentrée US 2020

Dans « Away », Hilary Swank embarque pour une mission sur Mars. — Diyah Pera/Netflix

Malgré la pandémie de coronavirus qui a interrompu de nombreux tournages, la rentrée des sériephiles va être très chargée. Au programme de cette rentrée US 2020, la saison 2 de The Boys, la saison 5 de This is Us, la saison 2 de The Mandalorian, la saison 3 de Succession ou encore la saison 4 de The Crown… Mais aussi une myriade de nouvelles séries* pour une année de binge-watching bien remplie.

« Vagrant Queen », le 1er septembre sur Syfy

Adaptation des comics à succès de Magdalene Visaggio, Vagrant Queen suit le road trip intergalactique de la princesse Elida (Adriyan Rae, Superfly), contrainte de fuir sa planète après le coup d’Etat du terrible Commandant Lazaro (Paul du Toit, Le labyrinthe : le remède mortel).

« Away », le 4 septembre sur Netflix

Dans Away, Andrew Hinderaker (Penny Dreadful), Jason Katims (Friday Night Lights) et Matt Reeves (Felicity) embarquent Emma Green (l’actrice deux fois oscarisée Hilary Swank) pour une dangereuse mission sur Mars à la tête d’un équipage international. Elle doit laisser derrière elle son mari (Josh Charles, The Good Wife) et sa fille adolescente.

« Power Book II : Ghost », le 6 septembre sur Starz

Power Book II : Ghost est le spin-off de Power centrée sur la vie de Tariq à l’université et son combat pour innocenter sa mère, accusée du meurtre de Ghost.

« Woke », le 9 septembre sur Hulu

La comédie Woke, met en scène Keef (Lamorne Morris), un caricaturiste Noir Américain enfin sur le point de connaître un succès grand public lorsqu’un incident inattendu change tout.

« We Are Who We Are », le 14 septembre sur HBO Max

We Are Who We Are, première minisérie en huit épisodes de Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me by Your Name, suit les aventures de deux ados américains (Jack Dylan Grazer et Jordan Kristine Seamón) en quête d’eux-mêmes, vivant sur une base militaire américaine en Italie. Le casting comprend aussi Chloë Sevigny, Alice Braga, Kid Cudi ou encore Francesca Scorsese (oui, la fille de Martin) et Corey Knight.

« The Third Day », le 15 septembre en US + 24 sur OCS

The Third Day est une mini-série en six épisodes divisée en deux parties. La première, « Eté », met en scène un homme ( Jude Law) de passage sur une île sur la côte britannique où il découvre des habitants décidés à maintenir leur style de vie coûte que coûte. La seconde, « Hiver », suit une femme (Naomie Harris) sur la même île.

« Ratched », le 18 septembre sur Netflix

La nouvelle série de Ryan Murphy, Ratched, plonge au cœur d’un hôpital psychiatrique où l’on retrouve la célèbre infirmière psychopathe Mildred Ratched (Sarah Paulson) du film culte Vol au-dessus d’un nid de coucou avec Jack Nicholson.

« Filthy Rich », le 21 septembre sur Fox

Le soap Filthy Rich met en scène une riche famille du Sud des Etats-Unis. Lorsque le patriarche (Gerald McRaney, This Is Us), célèbre pour avoir créé une chaîne de télé chrétienne, décède, sa femme ( Kim Cattrall, Sex and the City) et sa famille découvrent qu’il est le père de trois enfants illégitimes, tous inscrits dans son testament…

« American Crime Story : Impeachment », le 27 septembre sur FX

La troisième saison de la série d’anthologie American Crime Story, produite par Monica Lewinsky, reviendra sur l’affaire Monica Lewinsky (Beanie Feldstein) et l’ancien président des Etats-Unis Bill Clinton (Clive Owen).

« The Comey Rule », le 27 septembre sur Showtime

Adaptation de l’autobiographie de James Comey, la minisérie The Comey Rule revient sur les liens entre l’ex-directeur du FBI ( Jeff Daniels) et le président Donald Trump (Brendan Gleeson).

« The Good Lord Bird », le 4 octobre sur Showtime

La minisérie The Good Lord Bird, basée sur le roman de 2013 du même nom de James McBride a été créée et produite par Mark Richard et Ethan Hawke. Ce dernier y incarne le soldat abolitionniste, John Brown, qui a participé au raid de Brown, événement déclencheur de la guerre de Sécession.

« The Walking Dead : World Beyond », le 5 octobre sur Amazon Prime Video

Après neuf saisons de The Walking Dead et cinq du spin-off Fear the Walking Dead, les zombies de Robert Kirkman s’apprêtent à envahir une nouvelle série. The Walking Dead : World Beyond commencera comme la websérie Fear the Walking Dead : Flight 462, avec le crash d’un Boeing 737. Contrairement à Lost pas de décor paradisiaque pour les survivants, mais de grosses sueurs froides à cause des Walkers !

« NeXt », le 6 octobre sur Fox

NeXt met en vedette John Slattery (Mad Men) dans le rôle d’un pionnier de la Silicon Valley qui découvre que l’une de ses propres créations – une puissante intelligence artificielle – pourrait entraîner une catastrophe mondiale.

« The Undoing », le 26 octobre en US + 24 sur OCS

Le thriller The Undoing tourne autour de Grace ( Nicole Kidman) et Jonathan Fraser ( Hugh Grant), un couple de puissants de Manhattan dont la vie bascule après une mort violente et une série de terribles révélations. Au casting de cette minisérie HBO, adapté du roman You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, on retrouve aussi l’immense Donald Sutherland.

« Call Your Mother », prochainement sur ABC

La sitcom Call Your Mother met en vedette Kyra Sedgwick dans le rôle d’une mère de famille qui décide de revenir dans la vie de ses enfants, qui vivaient jusqu’ici à des milliers de kilomètres d’elle.

« Big Sky », prochainement sur ABC

Ecrit par David E. Kelley (Big Little Lies), le thriller Big Sky suit deux détectives privés (Kylie Bunbury et Ryan Phillippe) associés à une ex-flic ( Katheryn Winnick) afin de retrouver deux sœurs, enlevées par un camionneur sur une autoroute isolée du Montana. Ils vont rapidement découvrir que ce ne sont pas les seules disparues de la région…

« Law & Order : Organized Crime », prochainement sur NBC

Le super-créateur Dick Wolf ajoute une nouvelle série à la franchise à l’impérissable succès New York, police judiciaire (Law & Order). Christopher Meloni reprend son rôle dans Law & Order : Organized Crime le rôle d’Elliot Stabler. Dix ans après Law & Order : SVU, Elliot Stabler réintègre le NYPD pour combattre le crime organisé après une perte personnelle dévastatrice.

« The Stand », prochainement sur CBS All Access

La minisérie The Stand, inspirée du roman Le Fléau de Stephen King, suit le destin des survivants d’une pandémie qui a tué plus de 99 % de la population mondiale. Ecrite par Josh Boone et Ben Cavell, The Stand met en vedette Alexander Skarsgård (Big Little Lies, True Blood) et Whoopi Goldberg.

« The Harper House », prochainement sur CBS All Access

Cette série d’animation suit le combat d’une mère de famille qui après avoir perdu son emploi est devenue pauvre et se bat pour retrouver son statut social. Afin d’économiser de l’argent, elle et sa famille ont emménagé dans leur immeuble victorien hérité, l’historique Harper House du titre.

« Guilty Party », prochainement sur CBS All Access

Dans Guilty Party, Isla Fisher incarne Beth Baker, une journaliste discréditée qui cherche désespérément à sauver sa carrière en s’accrochant à l’histoire d’une jeune mère condamnée à la prison à vie pour avoir mutilé et tué son mari, des crimes qu’elle prétend ne pas avoir commis.

« Genius : Aretha », prochainement sur Nat Geo

Après une saison sur la vie d’Albert Einstein et une saison sur la vie de Picasso, la série d’anthologie Genius va revenir sur la vie de la reine de la soul, Aretha Franklin (Cynthia Erivo).

« B Positive », prochainement sur CBS

La série B Positive parle d’un thérapeute et père récemment divorcé (Thomas Middleditch, Silicon Valley) qui a besoin d’un donneur de rein avec le rhésus B-positif. Une femme de son passé (Annaleigh Ashford) se révèle être compatible.

« The Equalizer », prochainement sur CBS

La série The Equalizer est une réinvention de la série des années 1980 du même nom. Queen Latifah y campe Robyn McCall, une mère célibataire et énigmatique, qui joue les anges gardiens.

« Soulmates », prochainement sur AMC

L’anthologie Soulmates se situe dans quinze ans dans le futur, lorsque la science a fait une découverte qui change la vie de tout le monde sur la planète – un test qui vous dit sans équivoque qui est votre âme sœur. Chacun des six épisodes explore une toute nouvelle histoire autour de la découverte (ou du choix de ne pas découvrir) les résultats de ce nouveau test et propose une nouvelle distribution. Malin Akerman (Billions) Charlie Heaton (Stranger Things), Betsy Brandt (Breaking Bad), Sarah Snook (Succession), David Costabile (Breaking Bad) et Sonya Cassidy (Lodge 49) figurent au casting.

« The Right Stuff », prochainement sur Disney+

Adaptation du livre de Tom Wolfe en 1979 (déjà adapté au cinéma par Philip Kaufman), The Right Stuff revient sur l’histoire des Mercury Seven, qui ont lancé la conquête de l’espace américaine au plus fort de la guerre froide.

« Emily In Paris », prochainement sur Netflix

Lily Collins (The Last Tycoon) est la vedette de Emily In Paris, la nouvelle comédie romantique du papa de Sex and The City, Darren Star. Elle incarne une Américaine spécialiste de marketing, qui vient sauver une marque française à Paris. Au casting également : les Françaises Philippine Leroy-Beaulieu et Camille Razat, ou encore le réalisateur Arnaud Viard.

« Industry », prochainement sur HBO

La coproduction américano-britannique Industry suit une bande de jeunes loups de la finance qui aspire à se faire une place sur la scène internationale. Au milieu d’une culture d’entreprise qui met en exergue l’ego, le sexe et les addictions, que sont-ils prêts à faire pour réussir ? Le premier épisode devrait être réalisé par Lena Dunham, la créatrice de Girls.

* Cet article est susceptible d'être modifié au fur et à mesure des annonces des chaînes et plateformes de streaming américaines.