Trente ans après, Madame est servie pourrait revenir à l’antenne ! Tony Danza, l’inoubliable interprète de Tony Micelli dans la série diffusée de 1984 à 1992 sur ABC, a confirmé la suite de la sitcom lors d’une interview ce mardi dans l’émission de Rosanna Scotto Good Day New Yorksur Fox 5.





« J’attends toujours de voir ce qui se passe avec la suite de Madame est servie. Ce n’est pas un reboot », a lancé l’acteur. « Avez-vous déjà tourné quelque chose ? », lui demande Rosanna Scotto. « Nous attendons que les scénaristes écrivent quelque chose », lui a rétorqué Tony Danza.

« Judith Light aura un petit rôle »

Anciennement diffusée sur Antenne 2 et M6 en France, le site spécialisé Deadline avait annoncé en 2020 que l’émission ABC était en cours de développement chez Sony Pictures. Cette séquelle serait centrée sur les relations entre Tony, retraitée, et sa fille Samantha, mère célibataire, incarnés par Tony Danza et Alyssa Milano.

« Nous pensons que c’est le bon moment pour vous raconter ce que sont devenus ces incroyables personnages. J’ai hâte de partager leurs histoires avec vous. Si heureuse », avait publié Alyssa Milano sur son compte Instagram. « Très excité à l’idée de faire revenir la famille Micelli à la télévision ! », avait renchéri Tony Danza sur Instagram.

Jusqu’ici, on savait que Katherine Helmond, décédée en février 2019, qui campait l’inénarrable Mona Robinson, la mère d’Angela Bower, manquerait à l’appel. La participation de Judith Light, qui jouait Angela et celle de Danny Pintauro, qui campait son fils Jonathan, n'avaient pas été annoncées. « Judith Light aura un petit rôle, la série sera plus centrée sur Alyssa et Moi », a dévoilé Tony Danza.

Pour patienter jusqu’au lancement de la suite, le programme original, qui a été un carton lors de sa diffusion sur ABC avec 33 millions de téléspectateurs en moyenne lors de ses huit saisons, est disponible gratuitement et en intégralité sur 6Play depuis le mois de mai.