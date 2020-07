HBO prépare une mini série sur la course au vaccin contre le coronavirus. — Hans Pennink/AP/SIPA

Les scénaristes aussi courent après le vaccin pour lutter contre le coronavirus. Comme le rapporte Deadline, cette recherche effrénée sera au cœur d’une mini-série développée par HBO et Adam McKay, producteur de Succession.

Il s’agit de l’adaptation du roman The First Shot, écrit par le journaliste américain Brendan Borell, dans lequel l’auteur explique comment des entreprises et des individus se lancent à la recherche de ce précieux vaccin.

Un contrat de cinq ans avec HBO

Comme le précise le site Allociné, ce projet s’inscrit dans le contrat de cinq ans qu’Adam McKay a signé avec HBO. Dans ce cadre, le producteur développe pour la chaîne une série sur l’affaire Epstein ou encore un spin-off du film Parasite.