L'acteur Henry Cavill à l'avant-première de The Witcher à Londres — Zuma / Starface

Après le succès d'audiences de la saison 1 de The Witcher, Netflix a annoncé lundi sur Twitter la préparation du spin-off Blood Origin en live-action en attendant la prochaine saison de la série médiévale fantastique.

« On connaît tous Geralt de Riv. Mais est-ce que tu sais qui est le premier Sorceleur ? On prépare la mini-série The Witcher : Blood Origin, un spin-off de The Witcher où tu pourras faire connaissance avec le tout premier Sorceleur. Et ça arrive… prochainement », a tweeté le géant du streaming. La mini-série de six épisodes reviendra sur l’histoire du premier Sorceleur, 1.200 ans avant celle de Geralt de Riv (Henry Cavill).

Huit tomes traduits en 37 langues

La showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich et le scénariste-musicien Declan de Berra seront aux commandes de cette production inspirée de la saga littéraire le Sorceleur du Polonais Andrzej Sapkowski dont les huit tomes ont depuis été traduits en 37 langues et lus par quelque 15 millions personnes.

Une première mise en bouche de la suite de la série la plus regardée de Netflix avec plus de 76 millions de visionnages après à peine quatre semaines d’exploitation selon la plateforme. Le tournage devrait reprendre en août et sortir en 2021, selon Allociné.