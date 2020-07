Olivia Colman et Tobias Menzies dans «The Crown». — Sophie Mutevelian/Netflix

Le « tea time » attendra encore un peu. À la fin de l’année, Netflix devrait proposer la quatrième saison de The Crown, la série britannique mettant en scène la vie de la reine d’Angleterre Elizabeth II. Les années 1980 de la famille royale y seront contées, avec l’arrivée au casting de Gillian Anderson en Margaret Thatcher et Emma Corrin en Princesse Diana. Une fois ces nouveaux épisodes bingewatchés par les fans, la série marquera une longue pause avant la mise en ligne de la cinquième saison.

D’après les informations de Deadline, la production n’allumera pas les caméras cette année. C’est donc à partir de juin 2021 qu’Imelda Staunton, l’inoubliable Dolores Ombrage dans Harry Potter, posera la couronne sur sa tête. Avec ce tournage tardif, Netflix ne sera en capacité de proposer la saison 5 de The Crown qu’à partir de 2022. Selon le site américain, le calendrier de tournage n’a toutefois pas été changé en raison du coronavirus.

Une première pause de deux ans entre les saisons 2 et 3

Ce long hiatus n’est d’ailleurs pas une nouveauté pour la série. Il s’était déjà écoulé près de deux ans entre les saisons 2 et 3, proposées respectivement en décembre 2017 et novembre 2019. Cela laissera donc plus de temps aux abonnés Netflix pour apprécier les deux dernières saisons, dont la sixième a été officialisée par Peter Morgan, le créateur de la série, début juillet. « Lorsqu’on a commencé à raconter les histoires de la saison 5, il est devenu très clair que pour rendre toute la complexité et la richesse de cette histoire, il fallait revenir à notre objectif original de six saisons », avait-il expliqué.