C’est une double ration de Batman qui attend les fans. Selon les informations de The Hollywood Reporter, repérées notamment par Allociné, une nouvelle série gravitant dans l’univers de l’homme chauve-souris est en préparation.

Il s’agit d’un spin-off de The Batman, le prochain film de Matt Reeves, dont le tournage est toujours à l’arrêt à cause du coronavirus (il pourrait reprendre à l’automne). Ecrite par Terence Winter (créateur de Boardwalk Empire), la série est développée par la plateforme HBO Max et Matt Reeves.

Au cœur de la police de Gotham City

Si le titre est encore méconnu, le pitch quant à lui, s’annonce plutôt réjouissant. Comme le rapporte le site américain, la série devrait être centrée autour du quotidien de la police de Gotham City, qui travaille dans l’ombre du justicier masqué, et qui baigne aussi dans la corruption. Le tout transporté dans l’univers de Matt Reeves et de son futur Batman.

Question casting, on ne sait pas encore si Robert Pattinson, le prochain homme chauve-souris, et Jeffrey Wright, le nouveau commissaire James Gordon, seront de la partie.