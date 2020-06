Malcolm et ses frères. — INTERFOTO USA/SIPA

Comment ne pas se réjouir de cette nouvelle ? A partir du 15 juillet prochain, Amazon Prime Video diffusera l’intégrale de Malcolm, soit sept saisons au total. Plus besoin donc d’attendre que le groupe M6 diffuse la série, même s’il faut l’avouer, il le fait assez régulièrement.

Les fans (et les autres), pourront donc s’offrir le plaisir de se replonger dans la série depuis le début, ou de sélectionner leurs épisodes préférés. On pense notamment à celui où Hal (joué par le brillantissime Bryan Cranston) se met à la course à pied, ou quand il rêve de gagner le jackpot à Las Vegas… Et vous ?

Les arrivées de l’été

Malcom ne sera pas la seule nouveauté du catalogue d’Amazon Prime Video en juillet. Comme le rapporte le site Puremédias, les six saisons de Glee et les onze de X-Files feront aussi leur apparition, respectivement le 1er et le 7 juillet. Côté film, La Beuze, Terminal ou encore La vie d’Adèle débarqueront également cet été.