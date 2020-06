Samy Gharbi, Clément Rémiens et Lorie Pester en tournage pour « Demain Nous Appartient » — @ Fabien Malot/Telset/TF1

Fans de soap operas, préparez-vous. Il faudra accrocher sa ceinture à partir de la rentrée si vous voulez suivre tous les feuilletons quotidiens proposés par les trois premières chaînes de télé. Après Plus Belle La Vie, Demain Nous Appartient et Un Si Grand Soleil, un petit nouveau viendra s’ajouter à la liste dès cet automne, et il sera diffusé sur TF1. Son nom ? Ici tout commence.

« L’intrigue se nouera autour de la vie d’une école de gastronomie, autour des questions d’apprentissage et de transmission entre différentes générations », annonce Ara Aprikian, le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, au Figaro. En début d’année, des rumeurs faisaient état d’un spin-off de Demain Nous Appartient, mais ce ne sera pas tout à fait le cas. « Certains personnages de DNA pourront néanmoins faire leur apparition dans le nouveau feuilleton. Nous tisserons de temps en temps des passerelles, dans les deux sens », explique Ara Aprikian.

« Nous avons hésité à l’annuler »

Les épisodes, qui dureront 26 minutes, se dérouleront en Occitanie, et principalement en Camargue. TF1 démarrera le tournage de sa série dès cet été afin de la mettre à l’antenne à l’automne, ce qui n’était pas chose acquise il y a encore quelques semaines à cause de la crise du coronavirus. « Nous avons hésité à l’annuler étant donné la conjoncture économique. Finalement, non seulement nous le maintenons, mais nous allons de surcroît l’accélérer en le mettant à l’antenne cet automne alors qu’il était prévu pour janvier 2021 », dévoile Ara Aprikian.

Ambassadeurs d’un « message d’encouragement et d’optimisme à toute la filière de la création, aux acteurs institutionnels ainsi qu’aux téléspectateurs », on ne connaît pas encore les noms des comédiens qui se partageront l’affiche. « Il y aura évidemment beaucoup de jeunes comédiens mais aussi, pour les rôles d’adultes, des visages bien connus du grand public », détaille le directeur général chargé des contenus du groupe TF1. Ce nouveau feuilleton parviendra-t-il à se hisser, lui aussi, au rang des programmes phares de la chaîne ? Réponse à la fin de l’année.