RACISME La série britannique « Little Britain » a été retiré des plateformes de streaming Netflix, BBC iPlayer et BritBox en raison du recours à la pratique raciste des « Blackfaces »

David Walliams et Matt Lucas dans un sketch de « Little Britain ». — BBC

La série britannique Little Britain a été retiré des plateformes de streaming Netflix, BBC iPlayer et BritBox alors que des manifestations sont organisées dans le monde entier ces derniers jours pour protester contre le racisme, a repéré le magazine américain Variety.

Ce show humoristique culte outre-Manche, écrit et porté par les comédiens Matt Lucas et David Walliams, avait attiré jusqu’à 9,5 millions de téléspectateurs outre-Manche. Little Britain mettait en scène des sketchs où les deux humoristes caricaturaient des Britanniques de toutes origines et milieux sociaux.

« Les temps ont changé depuis la première diffusion de "Little Britain" »

Dans certains numéros, les deux acteurs se grimaient en personnes noires. Cette pratique raciste s’appelle un « Blackface ». Né en Europe, le « Blackface » s’est démocratisé aux Etats-Unis au XVIIIe siècle dans les spectacles (les minstrels shows) où les blancs se déguisaient pour créer des stéréotypes de noirs feignants, idiots, etc.

« Il existe de nombreux programmes historiques disponibles sur BBC iPlayer que nous examinons régulièrement. Les temps ont changé depuis la première diffusion de "Little Britain", il n’est donc pas disponible sur BBC iPlayer », a expliqué un porte-parole de BBC à Variety.