13 Reasons Why s'arrête après quatre saisons en 2020. — Netflix

Qui s’intéresse encore aux destins de Bryce, Tyler et Monty ? Bien sûr, on exagère. La mise en ligne, ce vendredi matin, de la quatrième saison de 13 Reasons Why reste un événement, attendu par des millions de fans de par le monde. N’empêche, on est bien loin de l’ engouement surprise suscité par la série à ses débuts en 2017.

Netflix n’a d’ailleurs pas communiqué à l’excès autour de cette ultime saison et SEMrush, plateforme d’analyse de la visibilité en ligne, annonce que « 13 Reasons Why n’est que la sixième série Netflix la plus googlisée par les internautes français ».

Polémiques et lassitude

La série avait marqué les esprits avec une première saison proposant une réflexion sur le harcèlement et le suicide, mais a ensuite été rattrapée par des polémiques et a été accusée d’esthétiser le suicide de son héroïne. Les personnages de 13 Reasons Why ont par la suite connu bien des mésaventures et drames permettant d'aborder différentes questions comme le viol, la violence, les addictions…

Et pourtant, sur ce terrain là, 13 Reasons Why semble parfois avoir été « ringardisée » par des séries comme Sex Education, Euphoria, ou les nombreux teen shows à forte résonance sociale de Netflix, ou même la version française de Skam.

Et vous ? Continuez-vous à suivre avec plaisir les saisons de 13 Reasons Why ? Qu’est-ce qui vous plaît, ou vous déplaît dans cette série ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous.