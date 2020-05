DOUBLE JEU Alors que Mark Ruffalo crève le petit écran dans son double rôle dans « I Know This Much Is True », diffusé ce lundi sur OCS, le point sur ces acteurs et actrices qui ont joué leurs propres jumeaux à la télévision

Mark Ruffalo campe les jumeaux de « I Know This Much Is True ». — HBO

Mark Ruffalo joue des jumeaux dans I Know This Much Is True, la nouvelle minisérie choc de HBO.

La performance sidérante de l’ex-star de la saga Avengers est visible en France sur OCS.

De James Franco à Lisa Kudrow, retour sur ces acteurs qui ont joué leur double de fiction.

Deux rôles pour un même acteur ! Alors qu’OCS diffuse ce lundi à 21 heures le second épisode de I Know This Much Is True, minisérie dans lequel Mark Ruffalo campe de façon éblouissante des jumeaux au destin tragique. Retour sur ces acteurs qui ont joué leurs propres jumeaux à la télévision (avec un peu d’aide de l’équipe des effets spéciaux) !

Mark Ruffalo dans « I Know This Much Is True »

Double shot de Mark Ruffalo dans I Know This Much Is True ! Dans l’adaptation télévisée du best-seller éponyme de Wally Lamb, l’ex-Hulk joue à nouveau deux personnages, Thomas Birdsey, atteint d’une schizophrénie, et de son frère jumeau, Dominik. Afin que cette double incarnation fonctionne, Mark Ruffalo a d’abord tourné les scènes de Dominik. Le tournage s’est interrompu pendant six semaines et l’acteur est revenu, après avoir perdu de nombreux kilos, pour tourner les scènes de Thomas. Dans ce double rôle, Mark Ruffalo est sidérant, sans jamais surjouer. La minisérie en six épisodes mérite d’être vue rien que pour sa performance… qui l’amènera sans doute dans la liste des nommés aux Golden Globes et autres Emmys.

Lisa Kudrow dans « Friends »

Tous les fans de Friends savent que Lisa Kudrow jouait tout à la fois Phoebe Buffay et sa sœur jumelle Ursula. Plus rares sont ceux qui savent qu’Ursula a existé avant la célèbre Phoebe. Avant de jouer dans la sitcom culte, disponible sur Netflix, Lisa Kudrow a joué Ursula, la serveuse drôlement distraite de Dingue de toi (Mad About You), la comédie portée par Paul Reiser et Helen Hunt. Les scénaristes ont d’ailleurs invité les stars de Dingue de toi, Helen Hunt et Leila Kenzie, sur le plateau de Friends dans l’épisode 16 de la première saison. Un truculent crossover !

James Franco dans « The Deuce »

Dans The Deuce, David Simon, le créateur de The Wire, se penche sur l’industrie du porno dans le New York des années 1970. James Franco joue le rôle de Vincent et Frankie Martino, basé sur des jumeaux ayant réellement existé. Grâce à leur bar, leur salon de massage et leur discothèque, ils servaient de façade aux activités de la mafia dans le Times Square des seventies. Une série brillante en trois saisons disponible sur OCS.

Lizzy Caplan dans « Truth Be Told : Le Poison de la vérité »

Dans Truth Be Told disponible sur Apple TV+, Octavia Spencer campe Poppy Parnell. Cette journaliste comprend qu’elle a peut-être aidé à mettre un innocent (Aaron Paul) derrière les barreaux pour le meurtre d’un professeur d’université. Afin de réparer ses torts, elle décide de rouvrir l’enquête et se retrouve face aux jumelles de la victime, Lainey et Josie. Les jumelles, jouées par Lizzy Caplan, la star féminine de Masters of Sex, ont toutes deux beaucoup de secrets à cacher et une relation bien dysfonctionnelle. Qui a vraiment eu besoin de tuer le père ?

Ewan McGregor dans « Fargo »

Deux Ewan McGregor pour le prix d’un ! Dans la saison 3 de l’anthologie Fargo, disponible sur Netflix, l’acteur écossais campe les deux frères Stussy. Comme ils ont deux ans d’écart, Emmit et Ray ne sont pas jumeaux, ce qui a obligé McGregor à s’adapter à des looks différents. Emmit est un entrepreneur, imbu de lui-même, présenté comme le roi des parkings souterrains et son frère moustachu à la calvitie naissante, Ray, accepte mal le succès de son frère. L’affrontement des deux frères ennemis sera terrible.

Troian Bellisario dans « Pretty Little Liars »

Dans la sixième saison de Pretty Little Liars, Troian Bellisario joue évidemment Spencer Hastings, mais aussi Alex Drake, sa jumelle maléfique. Tout un programme

Yael Grobglas dans « Jane the Virgin »

Dans Jane the Virgin, disponible sur Netflix, Yael Grobglas joue à la fois Petra Solano et, à partir de la saison 2, Anezka Archulette, sa sinistre et maladroite jumelle, qui a grandi dans un orphelinat tchèque. A un moment donné, Yael Grobglas joue Petra qui se fait passer pour Anezka qui se fait passer pour Petra… Vous êtes perdus ? Nous aussi, c’est tout le charme de cette série… qui est bien plus qu'une parodie de telenovela.

Jaleel White dans « La vie de famille »

Souvenez-vous… dans La vie de famille, Jaleel White incarne l’inénarrable Steve Urkel. Lorsque ce dernier comprend que Laura Winslow l’aimera quand il sera cool, il boit une potion qui le transforme en Stefan Urquelle, son jumeau charismatique. Steve se transforme en Stefan dans plusieurs épisodes de la série, mais dans l’épisode de la saison 7 « Send in the Clone », Steve se clone et transforme le clone en Stefan, créant ainsi un Stefan Urquelle permanent. La dextérité de Jaleel White en tant qu’acteur se manifeste dans sa représentation de ces deux versions diamétralement opposées de Steve Urkel.

Sheryl Lee dans « Twin Peaks »

Dans Twin Peaks, disponible sur MyCanal, Sheryl Lee incarnait évidemment Laura Palmer, mais aussi sa brune cousine Madeleine « Maddy » Ferguson. Il se murmure que David Lynch a créé le personnage de Maddy parce qu’il adorait travailler avec Sheryl Lee, qui n’apparaissait sous les traits de Laura que lors de trop courtes scènes de flash-back.