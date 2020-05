Sofia Coppola sera aux commandes de sa première série pour Apple TV+ — Willy Sanjuan/AP/SIPA

Elle ajoute une corde supplémentaire à son arc. L’actrice et réalisatrice Sofia Coppola va se retrouver derrière la caméra dans le cadre du tournage de sa toute première série, selon le site américain Variety. Pour la plateforme de streaming Apple TV+, la fille de Francis Ford Coppola travaille sur l’adaptation en série du livre Les beaux mariages de l’auteure américaine Edith Wharton, aussi connu sous son nom orignal, The Custom of the Country.

Le roman, publié en 1913 (et pour la première fois en France en 1964) dépeint la vie d’Undine Spragg, une jeune fille pleine d’ambition du Midwest qui, au début du XXe siècle, tente de gravir les échelons dans la société new-yorkaise. « Undine Spragg est mon anti-héroïne littéraire préférée et je suis ravie de la porter à l’écran pour la première fois », a déclaré Sofia Coppola.

Un premier film sur Apple TV+

Ce n’est pas la première fois que Sofia Coppola collabore avec Apple TV+. La réalisatrice de Virgin Suicides est à la barre du long-métrage On The Rocks, pas encore disponible sur la plateforme. Elle y fait jouer Rashida Jones et Bill Murray, acteur qui était déjà à l’affiche de Lost in Translation. Cette prestation lui avait alors valu une nomination pour l’Oscar du meilleur acteur en 2004.