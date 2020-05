« The Grudge » revient sur Netflix avec « Ju-On Origins » — Netflix/Capture d'écran

Après les succès de The Haunting of Hill House et American Horror Story, Netflix a décidé de continuer à surfer sur la vague des séries d’horreur. La plateforme américaine a dévoilé cette semaine les premières images de Ju-On : Origins, la toute première adaptation de la franchise The Grudge sur le petit écran. À travers cette bande-annonce, les images effrayantes devraient ravir les fans du genre, sans parler du retour de ce râle qui a traumatisé des milliers de personnes dès 2004 et la sortie du premier film de la saga.

La série de Netflix s’intéressera à l’histoire d’Haruka, une actrice tourmentée par des bruits de pas dans sa maison lorsque la nuit vient. Elle fera alors appel à un chercheur en parapsychologie, afin de régler ce problème de plus en plus perturbant. Tous les deux attirés par la maison maudite qui a fait le succès de la saga, ils tenteront de percer les secrets de la bâtisse, tout en évitant que la malédiction ne s’abatte sur eux.

On t’avait dit qu’on préparait “The Grudge mais en série”. Et tu vas pas dormir de la nuit.



Ju-On Origins, notre première série d’horreur japonaise, le 3 juillet. pic.twitter.com/sHee40tjkH — Netflix France (@NetflixFR) May 12, 2020

Six épisodes disponibles à partir du 3 juillet

D’après Netflix, « la série de films d’horreur japonais Ju-On était en fait basée sur des événements réels qui se sont produits pendant plus de 40 ans… et la vérité dépasse la fiction. » Ju-On : Origins sera disponible à partir du 3 juillet sur Netflix et comptera six épisodes.

Première série d’horreur japonaise de la plateforme, elle sera incarnée notamment par Yuina Kuroshima, qui a déjà joué dans deux films de la franchise en 2014 et 2015.