SCIENCE FICTION La nouvelle série du créateur de « The Office » et « Parks and Recreation » voyage dans un futur où l’homme est immortel

Robbie Amell et Allegra Edwards dans la série Upload d'Amazon — AMAZON PRIME VIDEO

Upload, la nouvelle série signée Greg Daniels, est diffusée ce vendredi sur Amazon Prime Video.

La série décortique le futur prédit par les transhumanistes qui envisagent le téléchargement de la conscience des êtres humains pour garantir une immortalité numérique.

Sur le papier, l’idée fait rêver, un peu moins en pratique.

Imaginez un monde qui a réussi à faire disparaître la mort grâce à la technologie. C’est le rêve transhumaniste : copier la conscience de l’homme et l’enregistrer sur une machine (ou dans le cloud) pour le rendre immortel. C’est aussi le pitch d’Upload, la nouvelle série Amazon signée Greg Daniels, le cerveau derrière les sitcoms cultes The Office et Parks and Recreation. Cette fois, le génie du petit écran troque le monde de l’entreprise et de l’administration américaine contre celui de la technologie et le résultat n’en demeure pas moins hilarant.

Dans le monde futuriste d’Upload, les nouvelles technologies ont trouvé le moyen de télécharger la conscience des humains. Rares sont ceux qui tournent le dos aux promesses des « paradis numérisés » où les avatars peuvent continuer à dialoguer avec les vivants par l’intermédiaire des outils numériques existants (téléphone, tablettes, écrans…). Nathan (Robbie Amell), qui a perdu la vie dans un « accident » de voiture autonome, rencontre Nora (Andy Allo), une salariée du service clients de Lakeview, un au-delà numérique très luxueux. Cette dernière va l'aider à devenir plus humain, aussi ironique cette idée soit-elle.

« Une sorte de "middletopia" »

Au-delà d'une romance naissante, la série semble surtout montrer avec humour la face sombre du futur promis par les transhumanistes qui prévoient, comme Raymond Kurzweil, icône mondiale et directeur de l’ingénierie de Google, l’immortalité et la numérisation du cerveau pour 2045. Même si Greg Daniels se défend d’en faire une critique : « Ce n’est ni une utopie, ni une dystopie, explique-t-il à 20 Minutes. Il s’agit plutôt d’une sorte de milieu-topie [«middletopia »] où, tout comme dans la vraie vie, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans la société humaine ».

Car, sur le papier, ces paradis artificiels vendent du rêve : les morts ressuscités sous forme de doubles numériques continuent de vivre et de ressentir le monde comme s’ils étaient authentiques. Le logiciel simule un hôtel paradisiaque entouré de paysages idylliques où les humains de synthèse ont accès à un service quatre étoiles. Ils peuvent plonger dans l’eau de Lakeview, embrasser leurs proches et même faire l’amour avec une personne du monde réel. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle et une combinaison haptique (qui reproduit le sens du toucher), les vivants retrouvent charnellement les défunts.

Mais Lakeview est à l’image de la réalité : tout a un prix. Si les plus riches se la coulent douce, profitent de l’abondance des biens proposés par cet au-delà de luxe, les pauvres ont un accès limité à l’offre. Lire un livre, goûter au petit-déjeuner gargantuesque, discuter par téléphone avec le monde réel coûte cher… Il faut donc un compte en banque bien rempli ou des proches généreux pour espérer vivre ce « rêve ». Et lorsque le compteur arrive à zéro, les avatars les plus démunis sont mis sur pause jusqu’au mois suivant.

Ni un rêve, ni un cauchemar

Du rêve au cauchemar, il n’y a qu’un pas. Et Upload donne à voir les risques que comporterait un tel modèle. La technologie n’est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Ses effets sur le monde, positifs ou négatifs, dépendent de l’utilisation que l’homme en fait. « C’est l’une de ses caractéristiques, poursuit le créateur de la série. C’est la façon dont nous en faisons usage qui la rend bonne ou mauvaise. Avec quelle sagesse l’utilisons-nous? A quel point nous sert-elle à améliorer la vie des gens et à prendre soin les uns des autres ? »

Le postulat de Facebook -connecter les gens entre eux- ne laissait pas présager que la plateforme serait utilisée à manipuler les esprits pendant l’élection présidentielle américaine en 2016. De la même façon, le système de Lakeview n’a pas anticipé la difficulté pour un enfant de garder éternellement son apparence juvénile et de voir les membres de sa famille continuer à évoluer sans lui.

« Je ne pense pas à ce monde comme d’un rêve ou d’un cauchemar. De la même façon, la vie sur Terre comporte des aspects horribles, mais nous ne connaissons que cela et ceux que nous aimons vivent sur Terre, reprend Greg Daniels. Ce serait aussi ma position sur la question du téléchargement, s’il y avait de nombreux téléchargements, j’aimerais pouvoir parler à mes enfants et à ma femme aussi longtemps que possible. Même si j’étais numérique ».

Ni dystopie, ni utopie, Upload est surtout une comédie romantique sur fond de thriller qui offre une galerie de personnages secondaires succulents. Pour une fois que le futur nous fait rire dans une série, on ne va pas s’en priver.