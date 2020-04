La 11e édition de Series Mania, Festival international des séries Lille/Hauts-de-France, aura lieu du 20 au 28 mars 2020 à Lille. — A. Demoulin/20 Minutes

Séries Mania n’a pas dit son dernier mot. Le prestigieux festival de séries en France propose d’assister à trois conférences interactives à partir du 28 avril, selon un communiqué diffusé ce vendredi. Elles seront accessibles sur Facebook Live, sur la page officielle de Séries Mania.

La conférence Les lieux de séries à New York, par Marion Miclet, est prévue le 28 avril à 19h. Soigner son moral avec les séries, par Marianne Levy et Benoît Lagane, sera diffusée le 5 mai à 19h. Et Sapé comme jadis, par Yvane Jacob et l’INA, sera accessible le 12 mai à 19h.

L’édition 2020 du plus gros festival de séries en France, qui devait se tenir à Lille et dans les Hauts-de-France du 20 au 28 mars, a été annulée en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus.