Leslie, Ron, April, Andy et Ben sont de retour pour un épisode spécial de la série culte Parks and Recreation sur NBC le 30 avril prochain. L’épisode scénarisé de 30 minutes retrouvera ses personnages mythiques de la fiction d’origine dont l’épisode final a été diffusé en février 2015.

Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, plus loufoques les uns que les autres dans cette comédie, s’offrent un nouvel épisode au profit de Feeding America.

Leslie Knope wants to let you in on a secret... On April 30, #ParksAndRec is returning to NBC for “A Parks and Recreation Special”. Our workplace proximity associates, along with our neighbors at @StateFarm, are raising money for @FeedingAmerica. Join us! https://t.co/YuyWBTYmrH pic.twitter.com/ZId6Lq3rkJ