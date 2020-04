La crew de « Skam France ». — Thibault GRABHERR

La Crew est de retour ! France.tv Slash a mis en ligne la première séquence de la 6e saison de Skam France ce samedi à 7h50. A l’instar du format norvégien original, Skam France permet de suivre la vie d’un groupe de lycéens parisiens en temps fictif réel via des séquences vidéo et les comptes des personnages sur les réseaux sociaux. « Lorsque les héros de la série vont à une fête le vendredi, la vidéo de la fête est mise en ligne le vendredi », expliquait Marianne Furevold, productrice du format norvégien au festival Série Series en 2016.

« Coller à cette réalité de temps est la grande difficulté de Skam », expliquait Benoît Auriol, directeur de production de Skam France, au moment de la diffusion de la 5e saison. C’est aussi l’une des grandes forces du format. Alors que les Français sont confinés et que le brevet des collèges et le bac ont été annulés, Lola, le personnage principal de la saison 6 de Skam et tous les héros de la série de France.tv Slash continuent de suivre des cours, d’aller à des fêtes et de se promèner sans attestation. Jamais une saison de Skam, toujours juste lorsqu’il s’agit d’évoquer le quotidien et les affres de l’adolescence, n’aura été aussi éloignée de l’ordinaire de ses spectateurs.

