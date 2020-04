France 2 lance « Au secours, bonjour ! », série courte sur les confinés. — France 2

Des comédiens confinés pour parodier la vie des Français confinés ! France 2 dévoile ce dimanche à 20h55 le premier épisode d’Au secours, bonjour !, une pastille humoristique de cinq minutes, ont annoncés nos confrères du Parisien.

Le confinement, on va en parler, et on va en rire !



📞 #AuSecoursBonjour : 5 minutes de détente quotidienne avec des personnalités confinées, dès dimanche à 20.55 ! pic.twitter.com/6Ixu96dyRa — France 2 (@France2tv) April 18, 2020

Le télétravail, les leçons aux enfants ou encore la galère des courses… Cette comédie caricature le quotidien des Français pendant le confinement. Ce nouveau programme, entièrement tourné au smartphone a été créé par Guillaume Lacroix, Renaud Le Van Kim, Philippe Mechelen et Julien Hervé, des plumes toutes passées par les Guignols de l'info.

Cette série réunit des comédiens du cinéma, de la télévision, du stand-up et de la scène, dont notamment Michèle Bernier, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Elie Semoun, Bruno Solo ou encore Camille Lellouche. Ces comédiens, également bloqués chez eux, feront appel aux conseils de deux experts, campés par Alice Belaïdi et Loïc Legendre (Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?), pour les aider à gérer les diverses situations occasionnées par cette situation inédite et exceptionnelle.