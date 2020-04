Mathieu Kassovitz prépare une « série ethnologique sur le sexe »

L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz. — PIERRE VILLARD/SIPA

Mathieu Kassovitz tourne à plein régime. En pleine promo pour la saison 5 du Bureau des légendes disponible lundi sur Canal+, l’acteur s’est confié auprès du JDD sur ses projets à venir.

Et c’est encore du côté du monde des séries que l’on devrait le retrouver, puisqu’il travaille actuellement sur l’écriture d’une « série ethnologique sur le sexe ». « Comme on est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis attelé à mon propre projet », précise-t-il.

« J’ai de quoi tenir 30 saisons ! »

Si Mathieu Kassovitz demeure encore très évasif sur la trame de cette future série, il assure « tenir un truc très fort, qui donnera un coup de pied, salutaire en ce moment, dans les couilles de beaucoup de monde ». « Vous avez déjà vu des obèses ou des handicapés faire vraiment l’amour au cinéma ? C’est la chose la plus naturelle du monde, mais c’est celle qu’on cache le plus aux autres par peur d’être jugé. Je veux montrer comment les gens s’habillent le jour et jouissent la nuit. Vu le sujet, j’ai de quoi tenir 30 saisons ! », explique-t-il.

En attendant, les téléspectateurs retrouveront l’acteur dans le Bureau des légendes pour une 5e saison, dont les deux derniers épisodes ont été réalisés par Jacques Audiard.