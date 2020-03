«Strip-tease», l'émission qui vous déshabille et vous met mal à l'aise — France 3 / RTBF

Un petit Strip-Tease pour faire passer votre confinement. La RTBF vient de mettre en streaming et en libre accès 180 épisodes de l’émission culte des années 1990-2000 sur sa plateforme Auvio. Soixante-dix autres doivent arriver. Une manière de lutter avec humour ou émotion, selon les épisodes, contre le coronavirus et d’inciter à rester chez soi.

Si vous ne savez quel épisode regarder en premier, on vous conseille Ni juge, ni soumise. Ce long format de février 2018 suit le quotidien d’une juge bruxelloise charismatique qui n’hésite pas à dire à un jeune homme qu’elle interroge : « Je n’en ai peut-être pas l’air mais j’ai suivi des cours de self-défense et je suis tout à fait capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration, je le fais immédiatement. Seulement vous allez d’abord vous retrouver assommé. Je vais vous assommer puis vous plaquer au sol. » Un moment hilarant pour le téléspectateur, et qui donne aussi le sourire au jeune homme face à cette juge étonnante.