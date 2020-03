View this post on Instagram

I am sorry for all the Messiah fans over the world. Times are crazy. Season 2 was supposed to take place in Rome and we would all have loved to pursue this wonderful adventure, but as we know, times are crazy right now... Season 2 is not happening. Thank you for your support, thank you for your letters, thank you for your passion. I had a blast interpreting this part. Aviram will stay with me for very long. Thank you for your love. I promise we will come back with something at least as exciting as this wonderful show once this worldwide virus is beaten. Love you. #michaelpetroni I am very proud to know you!!! James McTeighe and Kate Woods, thank you for your trust and talent. @michellemonaghan @johnortiz718 @sound_speed @wiltraval @stefanialavieowen @sayyidelalami @therealmpagehamilton #mehdidehbi #philipbakerhall @fares_landoulsi Realy loved working with you guys. See you soon... La saison 2 de Messiah devait se tourner à Rome... Les temps sont dingues et nous empêchent de la tourner cet été. Elle n’existera donc malheureusement pas et nous en sommes tous extrêmement peinés. Merci à tous les fans pour vos messages, vos lettres, et votre passion. Cette série originale n’a laissé personne indiffèrent, moi le premier, et j’y ai pris un plaisir immense. Aviram restera longtemps avec moi. Je vous promets d’autres projets au moins aussi intenses dès que nous serons sortis de cette situation mondiale dramatique. Bon courage à tous dans votre confinement. Le plus important maintenant c’est : #restezChezVous MERCI MERCI MERCI A TOUS!!!!! ❤️