Les fans de Walking Dead devront attendre. A cause de l’épidémie de coronavirus, les équipes de la série ont été « empêchées de terminer la post-production de l’épisode final de la saison 10, donc la saison actuelle se terminera avec son 15e épisode le 5 avril », a prévenu sur Twitter la chaîne AMC. L’ultime épisode de cette saison sera diffusé « plus tard dans l’année », ajoutent les producteurs de la série à succès.

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/DDkVd63ThU