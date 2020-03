La 11e édition de Series Mania, Festival international des séries Lille/Hauts-de-France, aura lieu du 20 au 28 mars 2020 à Lille. — A. Demoulin/20 Minutes

Triste nouvelle pour les amateurs de séries ! La direction de Séries Mania a annoncé ce mercredi l’annulation de l’ensemble du festival qui devait se dérouler du 20 au 28 mars à Lille et dans la région Hauts-de-France « compte tenu de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 1.000 personnes et des nombreuses restrictions qui s’appliquent aux déplacements de nos participants français et internationaux », a déclaré Rodolphe Belmer, président de Séries Mania dans un communiqué.

Après avoir tout tenté pour assurer l'édition 2020 du festival, nous sommes contraints de l'annuler. #SeriesMania doit rester un événement exceptionnel et nous n'aurions pas pu le proposer avec la même ambition. Merci d'être si nombreux à nous soutenir, nous serons là en 2021 ! — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) March 11, 2020

« C’est une décision difficile, en particulier pour notre public de festivaliers qui avait déjà massivement réservé ses places, mais qui s’impose compte tenu du contexte international actuel », a-t-il ajouté. « La région Hauts-de-France qui a fondé ce festival est très attachée à son rayonnement et à le voir se développer dans les années futures. Je fais confiance à toute l’équipe de Séries Mania pour revenir dès 2021 avec une nouvelle édition toujours aussi populaire et ambitieuse », a ajouté Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.

« Cette saison de Séries Mania s’annonçait exceptionnelle et le très beau programme de cette année, ainsi que le plateau très riche de nos invités, en étaient la démonstration », a déclaré Laurence Herszberg, directrice générale de l’événement, qui a tenu à remercier les talents et professionnels, le public et toutes les « équipes du festival qui se sont investies pendant des mois sur cet événement ». « Je donne d’ores et déjà rendez-vous en 2021 au public, aux professionnels, aux décideurs politiques et de l’industrie, pour une nouvelle édition que nous nous efforcerons de tout notre cœur de rendre encore plus ambitieuse et rayonnante », a-t-elle conclu.

Nous avons tout tenté mais hélas nous devons annuler @FestSeriesMania. #SeriesMania doit rester un événement exceptionnel, cette année nous n’aurions pas pu vous le proposer avec la même ambition. Merci d’être si nombreux à nous soutenir fidèlement . Nous serons là en 2021! — Laurence Herszberg (@LaurenceHerszb1) March 11, 2020

Le festival Cannes Séries a été quant à lui reporté du 9 au 14 octobre 2020.