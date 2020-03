Omar Sy dans le teaser d'«Arsène Lupin», la nouvelle série Netflix — Emmanuel Guimier / Netflix

C’est bien un teaser : on ne sait quasiment rien de plus sur la série, mais ça crée de l’intérêt. Netflix dévoile 45 secondes de sa prochaine production française, la série Arsène Lupin, avec Omar Sy. On n’en saura guère plus sur cette fiction que ce que l’on sait déjà : Omar Sy a le rôle-titre !

Dans la courte vidéo, on peut voir l’acteur assis dans la cour Napoléon du Louvre, au milieu de techniciens. Lorsque l’équipe de tournage lui crie : « Omar, quand tu veux, on est prêt », le comédien fait tomber un exemplaire des aventures d’Arsène Lupin. Quelques images de la fiction s’invitent à la fin du teaser.

Ça envoie du Louvre.



Arsène Lupin, actuellement en tournage. pic.twitter.com/BMafJm4hQt — Netflix France (@NetflixFR) March 9, 2020

Nicole Garcia, Ludivine Sagnier et Clotilde Hesme

Nicole Garcia, Ludivine Sagnier et Clotilde Hesme sont également à l’affiche de cette fiction adaptée du gentleman cambrioleur, personnage créé par Maurice Leblanc.

Les trois premiers épisodes seront signés par Louis Leterrier, le réalisateur du Transporteur, de L’Incroyable Hulk, d’Insaisissables ou encore d’une autre série Netflix, Dark Crystal : Le temps de la renaissance.