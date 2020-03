Kad Merad (Philippe Rickwaert) et Anna Mouglalis (Amélie Dorendeu) dans «Baron Noir». — Jean-Claude Lother/KWAI/CANAL+

Attention, cet article contient des révélations sur le dénouement de la saison 3 de Baron Noir.

C’est fait ! Après avoir si longtemps œuvré dans l’ombre et « fait » les deux derniers Présidents de la République, le Baron Noir Philippe Rickwaert a été élu chef de l’Etat français à une très courte majorité (50,9 %) dans le dernier épisode de Baron Noir, diffusé le 2 mars sur Canal +. A l’occasion de la victoire du personnage de fiction, son interprète, Kad Merad, s’est gentiment prêté à une interview « Si j’étais président », un format d’interview qui a fait les belles heures de Tout le monde en parle, le talk-show des années 2000 de Thierry Ardisson.

Si cette saison 3 de la série politique de Canal + a été très bien accueillie par le public et la critique, le Baron Noir n’aura quant à lui pas l’occasion de savourer longtemps son succès. Au soir de sa victoire, Philippe Rickwaert apprend la mort d’Amélie, ex-présidente de la République et grand amour de l’homme politique, qui s’est suicidée quelques heures plus tôt. Cet événement risque-t-il compromettre son accession à l’Elysée ? Ce final ouvre la porte à une possible saison 4. A l’heure actuelle, la chaîne n’a pas encore pris de décision à ce sujet, mais les équipes sont en cours de réflexion. En cas de référendum, on vote « oui », sans hésiter !