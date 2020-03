ADAPTATION HBO prépare avec Craig Mazin, le créateur de « Chernobyl » et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, une série adaptée du jeu apocalyptique « The Last of Us »

«The Last of Us Part 2» met de nouveau en scène la jeune Ellie — Sony

Les adaptations sérielles vidéo ludiques sont à la mode. Après The Witcher et avant Resident Evil sur Netflix, HBO développe l’adaptation en série du jeu vidéo apocalyptique The Last of Us. La chaîne câblée américaine fait appel à Craig Mazin, le créateur de la mini-série Chernobyl, pour raconter les aventures d’Ellie et Joel, les deux héros du premier opus du jeu sorti sur PS3 en 2013.

Le studio Naughty Dog, qui a développé le jeu, et Neil Druckmann, son créateur, sont aussi associés au projet. « Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son œuvre maîtresse. Avoir la chance d’adapter ce travail époustouflant a été un de mes rêves pendant des années. Je suis très honorée de m’associer avec Neil », a déclaré le créateur de Chernobyl, dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter.

« J’ai été époustouflé par son approche de la narration »

« Quand je me suis assis pour parler pour la première fois avec Craig, j’ai été époustouflé par son approche de la narration et par son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Chernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre intense, déchirant et bouleversant. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us », a souligné de son côté Neil Druckmann.