Jason Momoa pressenti pour jouer Dracula dans une série

CASTING ABC prépare « The Brides », une série sur les fiancées de Dracula et verrait bien Jason Momoa enfiler la cape du célèbre vampire

L'acteur Jason Momoa — AdMedia/Starface

Aquaman bientôt au sec dans la cape de Dracula ? Une toute nouvelle série télévisée autour des vampires a été commandée par ABC à Roberto Aguirre-Sacasa, créateur de Riverdale, et Greg Berlanti, que l’on connaît pour les séries DC. Jason Monoa, à l’affiche de la SF See sur Apple TV+, est pressenti pour le rôle du célèbre comte, selon les informations du site américain We Got This Covered.

Alors que la mini-série Dracula de Steven Moffat et Mark Gatiss Netflix disponible depuis janvier se concentre sur le héros de Bram Stoker, dans cette série en développement, intitulée The Brides, les fiancées immortelles du fameux vampire seront à l’honneur.

Il s’agit selon la maison de production Warner Bros. Television d’une version « contemporaine et sexy de Dracula en tant que drame familial avec un trio de puissants rôles féminins ». Un projet déjà évoqué en 2015, mais qui n’avait pas encore abouti.

La mythologie des vampires a le vent en poupe

La production cherche un acteur puissant et sensuel pour accompagner ces dames, si Jason Momoa refuse le projet, les noms de Richard Coyle (Les nouvelles aventures de Sabrina) et Dominic Cooper (Preacher) ont aussi été évoqués.

La mythologie des vampires a le vent en poupe. Le sang risque de couler abondamment sur les écrans puisque l’on attend aussi Vampires, une fiction française sur une adolescente mi-humaine mi-vampire, le 20 mars sur Netflix.