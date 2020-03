Image extraite de la saison 3 de « La Casa de Papel ». — Netflix

Plus qu’un mois à attendre avant le 4e chapitre de La Casa de Papel. Et bonne nouvelle, pour nous faire patienter, Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 4 qui s’annonce explosive. Le mot d’ordre ? « Que le chaos commence ».

Découvrez la bande-annonce :

2020, l’année du chaos.



La Casa de Papel partie 4, le 3 avril. pic.twitter.com/iiyzhQZwN3 — Netflix France (@NetflixFR) March 5, 2020

Le pitch de cette saison ? Comme l’explique le site de BFMTV, rapportant le communiqué de presse de Netflix, le professeur est dans le flou. « Il pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d’assaut et Nairobi est entre la vie et la mort. La bande traverse l’une de ses périodes les plus difficiles, et la découverte d’un ennemi au sein de ses rangs mettra le casse en péril. » Tout un programme, à découvrir le 3 avril.