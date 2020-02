Une rencontre avec les acteurs de Plus belle la vie — Laurent Vu/SIPA

La troisième édition du festival CanneSeries se tient du 27 mars au 1er avril 2020.

Plusieurs nouveautés donnent plus de place au public.

Un prix lycéen et un prix du public font notamment leur arrivée.

David Hasselhoff (Alerte à Malibu, K2000), Judith Light (Madame est servie), Camille Cottin (Dix pour cent)… On connaissait déjà les têtes d’affiche et les séries en compétition, dévoilées mercredi à Paris.

Les organisateurs de CanneSeries en ont dit également plus, jeudi sur la Croisette, sur les nouveautés qui marqueront la troisième saison du festival, du 27 mars au 1er avril. Et elles sont faites pour inclure encore plus le public

« Un regard neuf sur la compétition »

Avec l’arrivée de deux nouveaux prix. Celui… du public justement, qui viendra récompenser la meilleure série française diffusée entre avril 2019 et avril 2020 (votes ouverts sur myCanal dès le 2 mars), et également celui des lycéens. Huit d’entre eux, sélectionnés par l’Académie de Nice, donneront leur avis sur les dix séries en lice au festival.

Une création « pour que la jeunesse fasse valoir son esprit critique et appose un regard neuf sur la compétition », vante Benoît Louvet, le directeur général de la manifestation.

Le « CannesSeries Land » pour encore plus de rencontres

En plus des projections au Grand auditorium et des rencontres à l’espace Miramar, le public aura également droit au tout nouveau CanneSeries Land, un espace « accessible à tous » dans la gare maritime. Séances de dédicaces et rencontres seront au programme au plus près du palais des festivals. Sur place, une reconstitution du Bureau des légendes (la série de Canal+ dont la 5e saison sera diffusée en clôture) et une exposition de photos seront également proposées.

A noter que les équipes des séries Tandem, Skam, Demain nous appartient, Un si grand soleil, Plus belle la vie ou encore Les Mystères de l’amour viendront à la rencontre du public.