La 11e édition de Series Mania, Festival international des séries Lille/Hauts-de-France, aura lieu du 20 au 28 mars 2020 à Lille. — A. Demoulin/20 Minutes

Le papa de Narcos, Chris Brancato, Giancarlo Esposito, l’impitoyable Gustavo « Gus » Fring de Breaking Bad et de Better Call Saul et Carole Bouquet seront les invités d’honneur du festival Series Mania.

Tom Perrotta, l’auteur de « The Leftovers » présidera le jury.

Le Central Perk de « Friends » sera reconstitué à Lille.

La saison 3 de « Westworld » sera présentée en avant-première mondiale.

Après huit éditions parisiennes, Séries Mania a posé ses valises en 2018 à Lille dans les Hauts-de-France. Avec plus de 80 séries du monde entier sur grand écran, presque autant d’invités, une douzaine de lieux dédiés, un village du festival, plus de 2.700 professionnels au forum en 2019 contre 2.000 en 2018, et quelque 72.300 en salles en 2019 contre 55.000 en 2018, la seconde édition de Séries Mania en 2019 confirme la réussite de son implantation dans la métropole lilloise. « On attend Séries Mania un peu comme les épisodes d’une nouvelle série qu’on suit. Par exemple, moi j’attends avec impatience les nouveaux épisodes de Dix pour Cent », a déclaré Martine Aubry.

Salle comble pour connaître la programmation de ce festival qui se déroulera du 20 au 28 mars à Lille ⁦@FestSeriesMania⁩ ⁦@20Minutes⁩ pic.twitter.com/GuHRDpxsVS — François Launay (@francoislaunay) February 19, 2020

Alors que le festival 100 % séries ouvre ses portes dans la capitale des Hauts-de-France du 20 au 28 mars, Séries Mania a dévoilé ce mercredi, lors d’une conférence de presse à Lille, sa programmation, concoctée avec ambition et exigence par Frédéric Lavigne, le directeur artistique de l’événement et ses équipes. « Séries Mania est devenu une référence. Après Cannes et le cinéma, Annecy et l’animation, Clermont-Ferrand et les courts-métrages, il y a maintenant Lille pour les séries », a salué Olivier Henrard, directeur général du CNC. Après Uma Thurman et Julianna Margulies, quels artistes internationaux seront présents ? Quelles séries seront dévoilées en avant-première ? « Vous n’êtes pas à l’abri d’une surprise », tease Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, avant l’annonce de la programmation.

Laurence Herszberg, patronne du festival Séries Mania, prend la parole. On va bientôt tout savoir sur la programmation ⁦@FestSeriesMania⁩ pic.twitter.com/r4DVOsQcEl — François Launay (@francoislaunay) February 19, 2020

L’auteur de « The Leftovers » présidera le jury

Laurence Herszberg, directrice générale de l’événement, a annoncé le lancement d’un prix de la composition musicale au sein de la Compétition française. Le jury qui remettra pour la première fois ce prix sera présidé par l’écrivain, scénariste et producteur de télévision américain Tom Perrota, à qui l’on doit notamment The Leftovers et Mrs Fletcher.

Le Jury, présidé par Tom Perrotta

Romancier majeur aux Etats Unis, et scénariste. Il est représentatif d’une tendance déjà observée : l’adaptation de plus en plus fréquente d’œuvres littéraires dans les séries.https://t.co/p75AlxzpVe#seriesmania #seriesmania2020 pic.twitter.com/XMIVqqUMi5 — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 19, 2020

A ses côtés, le showrunneur, scénariste et réalisateur israélien Nir Bergman, à qui l’on doit BeTipul, la version originale de In Treatment, l’actrice, scénariste, productrice et réalisatrice australienne Rachel Griffiths (Brenda dans Six Feet Under), l’actrice française et héroïne d’Engrenages Caroline Proust, la showrunneuse, réalisatrice, productrice et scénariste canadienne Veena Sud (The Killing) et la romancière Karine Tuil.

Giancarlo Esposito de « Breaking Bad » et Carole Bouquet à l’honneur

Pas d’immenses stars internationales comme Uma Thurman l’an passé. Mais il parait qu’il y aura des surprises à venir. Vivement. @FestSeriesMania @20Minutes — François Launay (@francoislaunay) February 19, 2020

Le papa de Narcos, Chris Brancato, Giancarlo Esposito, l’impitoyable Gustavo « Gus » Fring de Breaking Bad et de Better Call Saul, le showrunneur israélien Hagai Levi (The Affair, Our Boys), le réalisateur français Jean-Xavier de Lestrade (Manon 20 ans, Jeux d’influences), les actrices Carole Bouquet et Zabou Breitman, et les acteurs Olivier Marchal et Tomer Sisley seront les invités d’honneur du festival. Ils seront entourés par de nombreuses autres vedettes de vos séries préférées.

La saison 3 de « Westworld » en avant-première mondiale

Une série britannique, The Luminaries d’Eleanor Catton et Claire McCarthy avec Eva Green, Eve Hewson, Marton Csokas, fera l’ouverture du festival. Dix séries seront en lice dans la compétition internationale, six en compétition française et 10 en formats courts

Les tendances séries identifiées par l’équipe programmation de Séries Mania sont le retour sur les faits réels, historiques et contemporains, mais aussi l’évocation de la période Nazie et la violence politique.

A Séries Mania, on fera aussi le plein de séries internationales et américaines avec notamment Godfather of Harlem, une série préquel au film American Gangster, réalisée par Ridley Scott créée par Chris Brancato avec Forest Whitaker. « Cette série va explorer la collision entre le monde souterrain criminel et le mouvement des droits civiques dans les années 1960. Le thème des droits civiques m’intéresse beaucoup, c’est aussi une histoire aussi longue que fascinante », résumait pour 20 Minutes Chris Brancato en 2018. La trés attendue Snowpiercer, adaptation du roman graphique de Jacques Lob et Jean Marc Rochette, Transperceneige, publié en 1982 à l’instar du film de Bong Joo Ho sorti en 2013, sera aussi à l’affiche, tout comme Looking For Alaska (Où es-tu Alaska ? en français) adaptation du premier roman de John Green, l’auteur de Nos étoiles contraires.

La saison 3 de Westworld, la saison 2 de Groom et d’Infidèle seront présentées en avant-première mondiale. Une nuit dédiée à l’intégralité de Watchmen sera organisée. Les spectateurs sont encouragés à venir déguisés. Une nuit de la comédie est également prévue.

Nuits des comédies (Midnight Comedies) :

8 séries comiques diffusées en 2 séances festives au Nouveau Siècle.https://t.co/p75AlxzpVe#seriesmania #seriesmania2020 pic.twitter.com/qXV5WuXVZp — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 19, 2020

Séries Mania fait le plein d’animation à Lille

Programmation festive dans #Lille :

- Soirée Vampires à la CCI

- Soirée Wu Tang Clan au @FlowLille

- Quiz @Telerama à Saint Sauveur

- Concert Séries Mania Symphonie par l'ONL...#seriesmania pic.twitter.com/o08eUWxDor — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 19, 2020

Le festival Séries Mania continue de se délocaliser hors de Lille. Six villes au programme de cette édition 2020 : Amiens, Saint-Quentin, Lens, Dunkerque, Tourcoing et Wallers Arenberg.

Les canapés de la célébrissime série Friends seront dispersés dans toute la ville de Lille, tandis que le fameux café de Monica, Phoebe, Rachel, Chandler, Ross, et Joey, le Central Perk sera reconstitué à Euralille. Un Séries Mania symphonique, interprété par l’orchestre national de Lille, sera consacré aux génériques des séries. Séries Mania va également proposer des expositions : l’une, sur les tournages de France Télévisions, l’autre sur les costumes de la sitcom Une Nounou d’Enfer.

Artus du Bureau des Légendes et les Airnadettes animeront cette 3e édition lilloise. Il y aura aussi le premier escape game Le Bureau des Légendes organisé à Lille.