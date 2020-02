Voilà le logo de la saison 4 de « Stranger Things », extrait du premier teaser, car les vraies premières images sont méga spoilers — Capture ecran Netflix

Si la saison 4 de la série événement Stranger Things, n’a toujours pas de date de diffusion (la saison 3 date de l’été 2019), les informations et les images tombent au compte-gouttes alors que le tournage a débuté… en Lituanie. Pour l’occasion, Netflix a mis en ligne un teaser mystérieux enneigé et 100 % spoilers. Dans cet extrait intitulé Bons baisers de Russie, changement de décor et d’ambiance avec des militaires et ouvriers russes qui s’affairent autour de rails de train, et l’un d’eux n’est autre que… attention spoilers donc… le shérif Jim Hopper, le personnage interprété par David Harbour.

Bons baisers de Russie. pic.twitter.com/BujCdOsUr9 — Netflix France (@NetflixFR) February 14, 2020

Pourquoi est-ce une surprise ? Tout simplement parce qu’il se sacrifiait à la fin de saison 3. Il aurait donc survécu. A moins que ce soit un autre personnage. Ou une autre dimension. Il faudra attendre un peu (beaucoup) pour avoir des réponses, mais on sait déjà que cette nouvelle saison ne se déroulera pas, ou pas seulement, à Hawkins, qu’elle accueillera de nouveaux personnages, et comptera neuf épisodes (contre huit en saison 3), pour mieux préparer le terrain à la cinquième et a priori dernière saison.