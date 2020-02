Eric Braeden et Daniel Goddard dans « Les Feux de l’Amour » en 2014. — SONY PICTURES TELEVISION

La sérieLes Feux de l'amour va dépasser les cinquante ans d’existence. Le soap opera créé en 1973 par William J. Bell et Lee Philip Bell vient d’être renouvelé pour quatre saisons de plus par la chaîne CBS, selon Deadline.

The Young and the Restless en VO est diffusé depuis 1989 en France, sur TF1. Avec 4,11 millions de téléspectateurs américains en moyenne, il s’agit du feuilleton le plus populaire aux Etats-Unis. Il s’agit également du troisième plus long et de l’un des plus anciens feuilletons américains toujours en production.

Record de longévité détenu par « Haine et Passion »

Les Feux de l’Amour dépasse en longévité l’autre feuilleton star de CBS, Amour, gloire et beauté, qui a été renouvelé l’an dernier jusqu’en 2022. Le soap opera est seulement dépassé par Hôpital central (56 saisons) et Des jours et des vies (55 saisons). Cette dernière série vient d’être renouvelée pour une ultime saison, ce qui portera son total à 56.

Le record de longévité pour un feuilleton américain, rappelle Puremedia, est celui de Haine et Passion : avec 15.762 épisodes et 57 ans de diffusion (1952 à 2009) sur CBS. La série reste le leader incontesté.