L'Académie de la télévision américaine, qui organise les Emmy Awards, a modifié quelques règles pour la prochaine édition de sa remise de prix aux créateurs et techniciens du petit écran​.

L’Académie met fin à l’envoi de DVD à ses membres pour qu’ils visionnent les œuvres en lice. A la place, les votants pourront les voir sur des plateformes en ligne, soit celle de l’Académie soit celles des producteurs et distributeurs. Cette décision vise à « économiser à l’industrie de la TV des dizaines de millions de dollars, et à avoir une conséquence positive sur l’environnement en réduisant les déchets ».

Limitation de l’éligibilité des séries

La catégorie Meilleure série d’information ou programme spécial est renommée Meilleur série ou programme spécial de non-fiction animé par un hôte. Pour le conseil de l’Académie, ce nom « définit plus préciser les programmes incarnés, dans lequel un hôte conduit le déroulement de l’émission » et permet d’inclure « des documentaires, des récits de voyages, des programmes magazines et des interviews ».

L’Académie a également décidé de limiter l’éligibilité des séries et des séries limitées diffusées après la fin de l’année d’éligibilité, qui se termine le 31 mai. Selon la nouvelle règle, les épisodes d’une série qui n’ont pas encore été diffusés pour le public devront être visibles par les votants avant le 31 mai, via un service de streaming.

Seuls les experts en programmes pour enfants pourront voter

Par ailleurs, une nouvelle règle établit que les acteurs et actrices qui jouent un même personnage dans plusieurs séries, ne pourront être en lice que pour l’une d’entre elles chaque année. Concernant les Meilleurs programmes pour enfant, seuls des experts, membres du groupe programmation jeunesse et membres du groupe animation, pourront décider des nommés et des lauréats.

Les programmes dont la diffusion en prime time « est une extension ou un numéro spécial d’un programme de journée » ne seront éligibles que pour les Emmys « Daytime », c’est-à-dire diffusés en journée. Enfin, les programmes autopubliés devront être jugés « assez compétitif pour faire partie des nominés » pour concourir.