Olivia Colman en reine Elisabeth II dans la saison 3 de la série «The Crown». — Netflix

Ceux qui espéraient voir The Crown raconter le Megxit vont être déçus. La série dramatique de Netflix sur la famille royale britannique se terminera avec la saison 5. « Au départ, j’avais imaginé que The Crown serait diffusée pendant six saisons, mais maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison cinq, il m’est apparu clairement que c’est le moment et l’endroit idéal pour s’arrêter », a expliqué Peter Morgan, le créateur de l’épopée royale, selon The Hollywood Reporter.

Peter Morgan a également confirmé qu’Imelda Staunton prendra le relais d’Olivia Colman en tant que reine Elisabeth pour la dernière saison.

« J’ai adoré regarder "The Crown" depuis le tout début »

« J’ai adoré regarder The Crown depuis le tout début », a déclaré l’actrice, récemment vue dans le film Downton Abbey.

« C’était une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont toutes deux apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scénarios de Peter Morgan. Je suis vraiment honorée de rejoindre une équipe créative aussi exceptionnelle et de mener The Crown à son terme », a-t-elle détaillé.