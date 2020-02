Nic Pizzolatto, le créateur de True Detective, et Matthew McConaughey font de nouveau équipe. Les deux acolytes ont obtenu un contrat de production avec Fox 21 Television Studios et FX Productions pour une nouvelle série intitulée Redeemer. La trame est directement inspirée de The Churchgoer, Redeemer, le premier roman de Patrick Coleman, et tout porte à croire que le rôle du protagoniste ira comme un gant à l’acteur oscarisé.

L’histoire suit un pasteur en perdition devenu agent de sécurité qui part à la recherche d’une femme disparue au Texas. Son enquête le fait entrer de plain-pied dans une conspiration criminelle teintée de corruption alors que son passé ressurgit.