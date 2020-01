Le manga culte « One Piece » adapté en série live-action par Netflix

ADAPTATION Netflix a commandé dix épisodes de la série live action « One Piece », le mangaka Eiichiro Oda sera producteur délégué et consultant exécutif de cette superproduction

La couverture du tome 62 de One Piece. — Glenat / Eiichiro Oda

Luffy et son équipage de Chapeau de paille à l’abordage de Netflix ! En développement depuis plusieurs années, la série live-action One Piece, adaptation du manga culte signé Eiichirō Oda, a été officiellement commandée par la plateforme Netflix et sera produite par Tomorrow Studios.

L’annonce de cette commande a été accompagnée d’un message écrit par Eiichirō Oda .« Je sais, j'avais annoncé la production de cette série en 2017, mais ces choses-là prennent du temps […] mais aujourd'hui, je peux le dire, Netflix, le leader mondial du streaming, nous rejoint pour produire la série », s’est réjoui le mangaka.

Dix premiers épisodes ont d'ores et déjà été commandés. Les fans sauront « très bientôt » qui campera Luffy, a promis le créateur de One Piece, qui sera producteur délégué et consultant exécutif de la série. Aucune information sur l’intrigue n’a filtrée pour le moment.

Certaines rumeurs avancent que le budget de cette production pourrait dépasser celui de Game of Thrones. Avec 95 tomes et 460 millions d’exemplaires, One Piece est le manga le plus vendu au monde. Avant cette prochaine série en prise de vues réelles, One Piece avait déjà été adapté en série animée à succès par Toei Animation. Cette version est diffusée au Japon chaque dimanche depuis 1999 !