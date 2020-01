Gorillaz est de retour avec une websérie intitulée « Song Machine »

Gorillaz en concert à Londres en 2017. — Richard Isaac/Shutterst/SIPA

Pas de pause ! Gorillaz a dévoilé ce mercredi sur son compte Instagram un court teaser de son nouveau projet, intitulé « Song Machine » en indiquant qu’ils avaient « switch on the machine » (« allumé la machine »). Le groupe virtuel, formé en 1998 par Damon Albarn et Jamie Hewlett, a donné les détails de son nouveau délire au magazine musical hebdomadaire britannique, New Musical Express. Song Machine est une série en ligne qui va voir le groupe virtuel se produire chaque semaine avec un éventail éclectique d’invités.

Le premier épisode, intitulé Momentary Bliss, verra 2D, Murdoc, Noodle et Russel, les quatre membres fictifs animés de Gorillaz, se produire avec le duo punk-rock anglais Slaves et le rappeur britannique de Northampton, Slowthai dans les studios Kong. Cet épisode sera disponible ce jeudi à 19h30, ont-ils annoncé dans le teaser. Probablement sur YouTube, Instagram et sur les plateformes de streaming musicales, à l’instar du teaser.

« Song Machine se nourrit de l’inconnu, fonctionne dans le chaos le plus pur », a expliqué Russel. Les noms des futurs collaborateurs n’ont pas été communiqués.

The Machine has been switched on 🔛

Follow your nearest Song Machine (snooze you lose)

👉 https://t.co/LxIgC7zkVH pic.twitter.com/q1vNAhqQSn — gorillaz (@gorillaz) January 28, 2020

D’autres épisodes devraient suivre dans les semaines à venir, mais les détails concernant d’autres futurs collaborateurs n’ont pas encore été communiqués.