Corinne Masiero incarne la «Capitaine Marleau». — Pierre VICARINI

Capitaine Marleau est de retour ! Le 18e épisode inédit de la série avec Corinne Masiero sera diffusé le mardi 18 février à partir de 21h05. Dans Pace e salute, la célèbre gendarme mènera l’enquête en Corse. Dans ce nouveau volet, toujours sous la direction de Josée Dayan, Corinne Masiero donnera la réplique à Mélanie Doutey.

Cette dernière campera Lesia Crivelli, une jeune femme chirurgienne revenue de Paris pour prendre la suite de son père, médecin généraliste dans un village corse. L’homme sera retrouvé mort aux côtés de sa femme, inconsciente. Suicide ou meurtre ?

Casting de luxe

Après Mélanie Doutey, Edouard Baer et Virginie Ledoyen joueront les guests dans des épisodes d’ores et déjà mis en boîte en Guadeloupe. Suivront Sylvie Testud et Christophe Lambert, selon les informations de nos confrères du Parisien, dans des épisodes en cours de développement.