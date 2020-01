PREVIOUSLY Knight Edge Media a dévoilé les premières annonces du casting de « House of the Dragon », le préquel de « Game of Thrones »

Le préquel de Game of Thrones sur la maison Targaryen est attendu en 2022 sur HBO. Knight Edge Media a dévoilé les premières annonces du casting de House of the Dragon. Se déroulant 300 ans avant les événements de la rebellion de Robert Baratheon, ce préquel suivra un ancêtre de Daenerys, le roi Aegon I, appelé aussi Aegon le Conquérant, fondateur de la dynastie des Targaryen et tout premier souverain des 7 Royaumes.

Miguel Sapochnik et Ryan Condal, les deux showrunneurs de la future série, sont à la recherche des comédiens qui vont incarner Aegon, Visenya et Rhaenys Targaryen. Ces annonces donnent des indications sur les futurs héros du préquel.

Aegon et ses deux soeurs

Aegon est un homme blanc, la vingtaine, qui « a épousé ses deux sœurs Visenya et Rhaenys Targaryen ». L’inceste est complètement admis chez les membres de Maison Targaryen, comme leurs ancêtres de Valyrian Freehold. Ils se marient systématiquement – ou presque – entre frère et sœur, avec l’idée de garder leur lignée pure.

Aegon est décrit comme « réservé, calme, pieux. Dur avec ceux qui le défient ». Il chevauche le dragon Balerion. Visenya est la « sœur aînée et l’épouse du roi Aegon ». C’est une « femme voluptueuse, sévère, sérieuse et impitoyable ». Elle chevauche le dragon Vhagar.

Rhaenys, la vingtaine, est « la sœur cadette du roi Aegon ». Elle est « gentille, gracieuse, enjouée, curieuse, impulsive, pleine de fantaisie, avec un petit côté espiègle ». Son dragon se nomme Meraxes.