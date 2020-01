Les noms des chats et des chiens sont de plus en plus inspirés par les séries et la gastronomie. — LANA BOOCOCK/ CATERS NEWS/SIPA

Les noms d’animaux de compagnie « traditionnels » sont en recul, face aux patronymes inspirés par la gastronomie ou la pop culture, selon deux études sur les noms de chien relayées par Le Parisien.

Selon une étude conduite par le site animaux-relax.com auprès d’un peu plus de 14.500 propriétaires de chiens, « Perle » est le nom le plus populaire en 2019 – année du « P ». « On observe depuis quelques années le recul des noms plus traditionnels », constatent toutefois les auteurs de l’étude. « Perle » est suivi par « Pixel », qui est, selon animaux-relax.com, « en train de devenir » un classique. Et sur la troisième place du classement… « Pookie », sûrement inspiré par la chanson d’Aya Nakamura sortie en 2019.

Le Roi Lion inspire

Dans la suite du top, on trouve « Pink », « Prada », « Olaf », « Rocky »… Et « Simba » et « Nala ». « Dans le top 20 des chats comme des chiens, on retrouve quelques références au Roi Lion : Nala, Pumba ou encore Simba ont du succès et sont des habitués du haut du classement depuis quelques années déjà », écrivent les auteurs de l’étude. Et l’adaptation en live action du dessin animé de Disney a sûrement aidé.

Chez les chats aussi, d’ailleurs, les classiques comme « Gribouille » ou « Minette » se retrouvent en bas du classement. Si le top 3 est plus neutre que pour les chiens, les « Simba », « Pépito », « Pookie » et « Pepsie » sont nombreux.

Game of Thrones et La Casa de Papel

Selon Le Parisien, cette nouvelle tendance dans les noms d’animaux est confirmée par une autre étude, réalisée par le site rover.com. Celle-ci a été réalisée entre septembre en novembre 2019 sur deux millions de noms de chiens dans le monde, dont 25.000 en France.

Elle met en avant les noms inspirés par la gastronomie, particulièrement en France. Ainsi, la récurrence de « Pepsi » a augmenté de 1000 % entre 2018 et 2019. « Pepper » (+750 %), « Oasis » (+380 %) et « Omelette » (200 %) suivent. Mais l’univers des séries TV inspire aussi beaucoup les propriétaires de chiens : « Tyrion » (+500 %) et « Sansa » (+350 %) occupent les deux premières places des noms ayant connu la meilleure progression entre 2018 et 2019. On retrouve également « Pongo » (Les 101 Dalmatiens), « Khaleesi » (Game of Thrones) et « Oslo » (La Casa de Papel).