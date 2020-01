CULTE Le casting de la série partage un buffet avant de tourner « The last one », l’ultime épisode de « Friends »

Les acteurs de Friends De gauche à droite: David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc — RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency

« La Cène [ou le dernier souper] », Courteney Cox, Monica dans la sitcom américaine culte Friends, a publié une photo souvenir datant du 23 janvier 2004, seize ans plus tard. Toute l’équipe d’acteurs (Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer et Matt LeBlanc) partage un buffet (de fruits de mer, semble-t-il) avant de tourner The last one [ Celui où ils disent au revoir, en français], l’ultime épisode de la série phare des années 1990.

« La Cène avant de tourner The Last One le 23 janvier 2004 », a écrit Courteney Cox jeudi sur Instagram​.

Diffusée pendant dix ans, entre 1994 et 2004, la sitcom s’est terminée au bout de dix saisons, au cours desquelles elle s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires de l’histoire. Friends était l’une des plus regardée sur la plateforme Netflix (avant son départ pour la nouvelle plateforme HBO Max de WarnerMedia, aux Etats-Unis).