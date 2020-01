L. Be.

Evan Rachel Wood et James Marsden dans la saison 2 de la série «Westworld». — HBO

Ça y est, on a enfin la date de diffusion de la saison 3 de Westworld, le blockbuster signé HBO. La série portée par Evan Rachel Wood et Ed Harris reviendra sur le petit écran le 15 mars. Plusieurs tweets cryptiques affichaient cette date comme un rendez-vous. Variety a confirmé l’information. En France, la série sera diffusée à partir du 16 mars sur OCS.

La saison 3 de Westworld, très attendue, accueillera Vincent Cassel et Aaron Paul, de Breaking Bad, comme on a pu le découvrir dans la bande-annonce mise en ligne le 19 mai.

Bourrée d’images inédites, la vidéo est centrée sur un monde futuriste, le monde qui existe à l’extérieur du parc d’attractions (dans lequel les visiteurs paient pour revivre le frisson de la conquête de l’Ouest). Dans cette société ultramoderne, peuplée de robots plus ou moins humanoïdes, on est donc bien loin de l’ambiance western et fantaisiste du parc.