Batwoman a droit a une deuxième saison. — Cate Cameron/The CW

La chaîne américaine The CW vient d’annoncer le renouvellement de 13 de ses séries en cours, soit presque l’intégralité de son catalogue. Selon plusieurs médias américains, cette décision aurait été prise en prévision d’une éventuelle grève des scénaristes, qui pourrait avoir lieu au printemps.

Les séries adaptées de comics, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman et Riverdale, sont quasiment toutes renouvelées pour la saison 2020-2021. Seule exception : Arrow, dont l'arrêt était programmé après une saison 8. The CW a également commandé 13 épisodes supplémentaires pour Katy Keene, le spin-off de Riverdale porté par Lucy Hale (Pretty Little Liar) et dont la diffusion doit commencer en février.

Des séries pas encore diffusées reconduites

De même, la nouveauté Nancy Drew est déjà reconduite pour une deuxième saison. All American, Charmed, Legacies, In The Dark et Roswell, New Mexico reviendront toutes pour une troisième saison. La surprise est Dynastie, reconduite pour une quatrième saison, qui réalise pourtant de très faibles audiences. A l’instar de Arrow, la série Supernatural ne reviendra pas : la quinzième saison devait être la dernière.

TV Line note que, si ce n’est pas la première fois que la CW effectue un renouvellement massif de ses séries, il est plus rare qu’elle reconduise des séries pas encore diffusées (comme Kathy Keene) ou dont la dernière saison n’a pas encore été diffusée (c’est le cas de Roswell, New Mexico qui doit revenir le 16 mars).

« Une avance pour réfléchir à nos arcs narratifs »

« Ces premières commandes de nouvelles saisons donnent à nos équipes de production une avance pour réfléchir à nos arcs narratifs, et sur les embauches, et cela nous donne aussi une fondation forte de séries établies, aimées des fans sur lesquelles construire la prochaine saison », a déclaré le président de The CW, Mark Pedowitz.

Selon plusieurs médias américains, dont TV Line, Deadline et Variety, cette reconduite massive des séries de The CW aurait été encouragée par la perspective d'une grève des scénaristes au printemps. Le contrat entre la WGA, le principal syndicat américain de scénaristes, et l’association des producteurs de films et de séries télévisées, arrive à expiration dans 5 mois. Les conditions de travail des scénaristes vont donc être renégociées, et l’industrie de la TV se prépare à une bataille sur ces conditions, alors que le streaming prend toujours plus de place.

Un renouvellement anticipé, explique Deadline, permet de terminer les scénarii des prochaines saisons en avance, et de limiter le ralentissement des tournages. En 2007, une grève des scénaristes avait mis la production de nombreux films et séries en pause, et plusieurs séries comme Desperate Housewives avaient été raccourcies.