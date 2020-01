« Magnum » revient sur TF1… mais sans sa moustache

Jay Hernandez dans «Magnum, P.I.». — Karen Neal/CBS

Après Hawaï, police d’État, Peter Lenkov et Eric Guggenheim ont lancé le reboot de la série culte des années 1980, Magnum.

Dans Magnum PI, diffusé ce mardi à 21h05 sur TF1, Jay Hernandez a la lourde tâche de succéder à Tom Selleck, inoubliable incarnation du célèbre détective.

Dans ce reboot, le majordome Jonathan Higgins laisse place à Juliet Higgins, un ancien agent du MI6.

Beaucoup d’action, un peu d’humour, mais plus de moustache ! Le détective privé le plus célèbre d’Hawaï reprend du service ce mardi à 21h05 sur TF1 dans Magnum PI. Après avoir revisité la série des années 1960 Hawaï, police d’État, Peter Lenkov et Eric Guggenheim plongent dans les eaux turquoise du Pacifique pour un reboot de la série culte des années 1980 créée par Donald P. Bellisario et Glen A. Larson.

Comme dans la série originale, Magnum PI suit les aventures de Thomas Magnum, un ancien militaire reconverti en détective privé, qui occupe la maison d’hôtes du domaine hawaïen appartenant au célèbre et mystérieux auteur Robin Masters. Alors que le Magnum des années 1980 était un vétéran de la guerre du Vietnam, celui des années 2010 est un ancien officier décoré de l’unité d’élite des SEAL de la Navy, de retour d’Afghanistan.

Dans le rôle principal, Jay Hernandez a la lourde tâche de succéder à Tom Selleck, inoubliable incarnation du personnage. « Il a bien fallu une dizaine d’années pour que cette version voit le jour. Il y avait une demande, ce n’est pas sorti de nulle part. Et on peut dire que oui, c’était le bon moment, car tout d’un coup tout s’est mis en place. Les scénarios ont été terminés, les contrats ont été signés, ce qui n’a pas été chose facile en termes de droits, et Tom a donné sa bénédiction. Tout s’est enchaîné », confie Jay Hernandez, que 20 Minutes a rencontré au dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo.

« Il fallait changer les choses comme raser la moustache de Magnum »

« Si j’avais un tant soit peu tenté de l’imiter, on m’aurait immédiatement descendu en flammes, reconnaît humblement l’acteur. Il fallait changer les choses comme raser la moustache de Magnum, faire de Higgins une femme, ajouter un peu de muscles, de testostérone et surtout beaucoup d’action. » La moustache « appartient spécifiquement à Tom Selleck, il fallait la lui laisser. C’est lui qui en a eu l’idée, ce n’était pas dans les scripts de départ. Il était donc important que je m’en détache », poursuit-il.

Dans ce reboot, Jonathan Higgins laisse place à Juliet Higgins, une ancienne agente du MI6 chargée de protéger le domaine. « J’étais consciente de la notoriété de la série originale et qu’Higgins était très aimé. Il y avait une sorte de relation père/fils entre lui et Magnum, et on peut dire qu’il y a toujours quelque chose de ce genre entre nous. Il y a des similarités », commente la Britannique Perdita Weeks, qui succède à John Hillerman dans le rôle de l’acolyte du détective privé. A leurs côtés, un nouveau personnage, Kumu, qui officie comme conservatrice du domaine de Robin Masters.

Thomas Magnum est toujours assisté dans ses missions par deux autres vétérans., Rick Wright et TC Calvin. Rick est maintenant propriétaire d’un bar, tandis que TC est un pilote dont l’activité consiste à organiser des visites en hélicoptère des îles. Magnum consulte aussi souvent Gordon Katsumoto, un officier de la police d’Honolulu, autre nouveau venu dans l’univers du détective privé.

« Les Ferrari vraiment détruites sont des copies »

Ce nouveau Magnum ravira les fans d’action à la Fast and Furious. La réalisation du pilote a d’ailleurs été confiée à Justin Lin qui a travaillé sur la saga d’action. On ne compte ainsi plus les scènes de combat, les sauts en hélicoptère, les courses-poursuites, de même que les explosions de Ferrari : « C’est un crime. Mais celles qui sont vraiment détruites sont des copies. Elles n’ont d’une Ferrari que la carrosserie, le reste en dessous, c’est un vieux tacot heureusement ! », précise Stephen Hill, qui joue Theodore « TC » Calvin. « On a d’excellentes doublures pour les cascades. On fait pas mal de trucs, mais eux se mettent vraiment beaucoup plus en danger que nous », rassure Jay Hernandez.

« La série est tout aussi éclatante et pleine de couleurs, un peu espiègle ; on a conservé le même esprit mais en transformant un peu les choses çà et là pour y ajouter de la saveur », estime Jay Hernandez. Une saison 2 a d’ores et déjà été commandée par CBS. Pour les nostalgiques des chemises hawaïennes, du second degré et de la moustache de Thomas Magnum, notez que TV Breizh lui consacre deux soirées les mercredis 8 et 15 janvier.